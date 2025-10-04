του Π.Κ.

Παρασκευή βράδυ και σε γνωστό καφέ-μπαρ επί της οδού Ζησιμοπούλου στη Γλυφάδα, ο υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης συντρώει με τον αντιπεριφεριάρχη Νοτίου Τομέα Αττικής.

Όλα κυλούν ομαλά κι οι δύο συνομιλητές έχουν παρασυρθεί από το αντικείμενο της συζήτησής τους.

Δεν προσέχουν έτσι πως ακριβώς δίπλα τους κινείται περίεργα αλλά αποτελεσματικά ως φαίνεται, ένας «ποντικός» ο οποίος καταφέρνει να τους πάρει τα σακάκια.

Με ότι βεβαίως προσωπικά αντικείμενα, χαρτιά και χρήματα περιείχαν. Το σακάκι του αντιπεριφεριάρχη περιείχε και το ποσό των 1.300 ευρώ.

Έκτοτε, η αστυνομία αναζητά επιμόνως το… «κυριλέ» κλεφτρόνι – ο οποίος ως φαίνεται είχε και βοηθό – που έκανε ρεζίλι την προσωπική ασφάλεια του υπουργού και εξέθεσε ανεπανόρθωτα τη τοπική Διεύθυνση Ασφαλείας του Α.Τ. Γλυφάδας, το οποίο κι έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική αστυνόμευση των δημοσίων χώρων, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν σε αυτούς συχνάζουν κυβερνητικά στελέχη.