Ερίζουν οι μετεωρολόγοι και οι αναλυτές των φυσικών φαινομένων για την ομίχλη που «εξαφάνισε» προχθές ολόκληρα νησιά.

Όσο οι επιστημονικοί όροι διανθίζονται και οι εξηγήσεις για τα φυσικά φαινόμενα εξειδικεύονται, οι ονομασίες ποικίλλουν. Άλλοι έκαναν λόγο για «sea smoke» κι άλλοι για «advection sea fog», όπως ο Θοδωρής Κολυδάς, που εξήγησε πως το φαινόμενο προέκυψε επειδή «πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23–24°C. Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φθάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog)».

Η εικόνα στην Κίμωλο ήταν όντως εντυπωσιακή και την μετέφερε το Forecast Weather Greece:

Εξίσου γοητευτικός πάντως, ήταν και ο στίχος του Νίκου Καββαδία στο «Πούσι» του, που περιέγραφε την λυρική «ματιά» στην ομίχλη, που σκέπαζε την θάλασσα:

«Έπεσε το πούσι αποβραδίς, το καραβοφάναρο χαμένο

κι έφτασες χωρίς να σε προσμένω, μες στην τιμονιέρα να με δεις».