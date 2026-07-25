Καλά κρατεί η κόντρα του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και νυν ανεξάρτητου βουλευτή, Μάριου Σαλμά, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με φόντο την υπόθεση του σκανδάλου Novartis.

Ο κ. Σαλμάς εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες κατά του υπουργού, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον κατηγορήσει ότι χρησιμοποίησε την πολιτική του ιδιότητα, προτρέποντας επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης προς ίδιον όφελος, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο για «παθητική δωροδοκία».

Η τοποθέτηση του βουλευτή σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή, μετά από σχετική μήνυση που υπέβαλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Μάριος Σαλμάς αναφέρθηκε σε μηνύματα της περιόδου που βρισκόταν σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα. Αρχικά, όπως είπε, είχε ενημερώσει τον κ. Γεωργιάδη για την εμπλοκή του ονόματός του, ενώ σε μεταγενέστερο μήνυμα ζητούσε διευκρινίσεις για τις επαφές του υπουργού με τον μάρτυρα Ν. Μανιαδάκη. Παράλληλα, εξήγγειλε ότι σκοπεύει να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία στη δικαιοσύνη.

Άμεση ήταν η απάντηση από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον κατηγόρησε τον Μάριο Σαλμά ότι ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας της αμερικανικής Δικαιοσύνης, προκειμένου να εισπράξει χρήματα. Ακόμη τον αποκάλεσε σε ανάρτησή του «συκοφάντη», επισημαίνοντας ότι τα εν λόγω στοιχεία κατατέθηκαν στο δικαστήριο πριν από έναν χρόνο, χωρίς ωστόσο να αμφισβητηθούν νομικά από τον ίδιο.

Επίσης, τον κάλεσε να στραφεί νομικά εναντίον όσων τα κατέθεσαν επίσημα στη Δικαιοσύνη και όχι εναντίον του ίδιου, ενώ προανήγγειλε νέες αποκαλύψεις για θέματα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ.

Ακολουθούν δύο βίντεο από την τοποθέτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, που προκάλεσαν την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη: