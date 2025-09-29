Την ευκαιρία να… αναμετρηθούν στο πινγκ πονγκ είχαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στη Σίνδο, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

Ειδικότερα, τα δύο στελέχη της κυβέρνησης βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 29/09 στα εγκαίνια του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του ΔΙΠΑΕ και ξεναγήθηκαν στο χώρο. Όταν βρέθηκαν μπροστά από το τραπέζι του πινγκ πονγκ, ο Νίκος Παπαϊωάννου είχε την πρωτοβουλία για μια σύντομη αναμέτρηση και έπιασε κατευθείαν τις ρακέτες!

Η Σοφία Ζαχαράκη δέχτηκε την… πρόκληση και έπαιξε για λίγο πινγκ πονγκ με τον υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος αναδείχθηκε δεινός παίκτης στο άθλημα. Μάλιστα στο σύντομο παιχνίδι του πινγκ πονγκ συμμετείχε και ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, Σταμάτης Αγγελόπουλος.

Πηγή: Karfitsa.gr