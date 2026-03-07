Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη του Πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, απαντά σε δημοσίευμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το οποίο υποστηρίζει ότι επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, πτήση που σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα κόστισε 50.000 ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους.

Fake news

Ειδικότερα, η Σοφία Μητσοτάκη, σε ανάρτησή της στο Instagram, έκανε λόγο για fake news, τονίζοντας ότι επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με άλλους Έλληνες από το Ομάν και υπογραμμίζοντας ότι «Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

Η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με άλλους πολλούς Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη, ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

