Ο ημιτελικός της… επανάστασης…. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σε λίγες ώρες την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 στη Ρίγα της Λεττονίας.

Κι ενώ ολόκληρη η χώρα αναμένεται να καθηλωθεί στις οθόνες απόψε στις 21:00, τα χιουμοριστικά βίντεο ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας στα social media.

Τα βίντεο , έχουν ως θέμα τους ελληνικές ταινίες οι οποίες αναφέρονται στην επανάσταση του 1921.

Ο Βασίλης Σπανούλης , παρουσιάζεται ως Κολοκοτρώνης, και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ως Παπαφλέσσας, από την ομότιτλη επική ταινία που γυρίστηκε το 1971 σε σκηνοθεσία Ερρίκου Ανδρέου και παραγωγή του Τζέιμς Πάρις.

Ένα από αυτά, μάλιστα, το οποίο δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζει τον Σπανούλη σε ρόλο… Κολοκοτρώνη να εμψυχώνει τους παίκτες και τον Αντετοκούνμπο ως… Παπαφλέσσα να είναι έτοιμος να μπει στη μάχη.

Απολαυστικά βίντεο πριν το ματς με την Τουρκία: