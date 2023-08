ΠΚ

«Ξεκίνησαν ήδη τον βρόμικο πόλεμο. Φοβούνται. Και καλά κάνουν και φοβούνται, διότι θα τους χαλάσουμε την πιάτσα. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Γι’ αυτό κάνω αυτό που δεν κάνουν συχνά όσοι πολιτεύονται. Αναδημοσιεύω ο ίδιος τα ψέματά τους και τους απαντάω σημείο προς σημείο. Γιατί ο πολιτικός που οραματίζομαι πρέπει να είναι διάφανος σε όλα. Όχι απέναντι στους υβριστές. Απέναντι στους πολίτες».

Με αυτήν του την ανάρτηση του στο Facebook ο Στέφανος Κασσελάκης περνά στην αντεπίθεση ένα εικοσιτετράωρο πριν ανακοινώσει από του Τάφους των Βενιζέλων στα Χανιά την υποψηφιότητα του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή του χώρου για την ανακοίνωση της πρόθεσης του είναι πήρης συμβολισμών . Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι Κρητικός, είναι χανιώτης και απευθύνεται στο συλλογικό πολιτικό ανακλαστικό του τόπου καταγωγής του. Βενιζελισμός, Παπανδρεϊσμός και με μία δόση ΣΥΡΙΖΑ όταν για μία χρονική περίοδο το νησί στον εκλογικό χάρτη έφερε το ροζ χρώμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης μαθήτευσε στο Κολλέγιο Αθηνών μέχρι την ηλικία των 14 ετών. Η κρίση κτύπησε αμείλικτα την οικογένεια του. Βρέθηκε στην Αμερική όπου και τελείωσε με υποτροφία την δευτεροβάθμια εκπαίδευση του. Στη συνέχεια σπούδασε πάντα με υποτροφίες. Δούλεψε σκληρά. Ας ρίξουμε μία ματιά στο βιογραφικό του :

«Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC. Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ήρθε για να ταράξει τα νερά. Λέγεται πώς το «ανακάλυψε ο Παύλος Πολάκης. Ενδεχομένως. Ωστόσο τον «υιοθέτησε πολιτικά» ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτός που τον προώθησε . Ο Κασελάκης δεν είναι μία κοινή περίπτωση νέου πολιτικού – επιχειρηματία. Αυτοδημιούργητος όσο εκεί που δεν πάει. Παντρεύτηκε στην Αμερική τον σημερινό σύζυγό του Tyler McBeth. Πρόσφατα μίλησε για τον γάμο του, για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, ακόμη και για την επιθυμία του καθώς και του συζύγου του να αποκτήσουν κάποια στιγμή άνα παιδί. Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι απολύτως συνειδητοποιημένος σχετικά με τις ανοχές, τις αντοχές και τις προοπτικές των κοινωνιών μας. Στην Ελλάδα ,την Ευρώπη και βεβαίως στις ΗΠΑ όπου όπως δηλώνει, γίνονται βήματα προς τα πίσω. Με λίγα λόγια ξέρει και σε ποιόν μέσο ψηφοφόρο απευθύνεται και ποια είναι τα πραγματικά ανακλαστικά του μέσου πολίτη. Ανήκει σε μία γενιά ωστόσο , η οποία λειτουργεί μέσω Διαδικτύου, συνομιλεί μέσω Διαδικτύου, διασκεδάζει μέσω Διαδικτύου και πληροφορείται τα πάντα από το Διαδίκτυο. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο λοιπόν να «παντρέψει» τα ανακλαστικά μία γενιάς που κινείται στον κόσμο των Social Media με εκείνα των γενιών που γαλουχήθηκαν και προπονήθηκαν σε πολιτικές πρακτικές ενός μόνιμου βαλκανικού λαϊκισμού.

Όπως επισημαίνει και ένας από τους συντρόφους ή εν δυνάμει συντρόφους του Στέφανου Κασσελάκη « Ο Στέφανος δεν έχει να χάσει τίποτε. Αν πάρει μόνον ένα 2% των ψήφων των Συριζαίων θα ξεχαστεί αμέσως και δεν θα τρέχει και τίποτε. Αν όμως πάρει ένα 10-15% τότε αμέσως θα καταγραφεί ως τάση. Τότε οι αντίπαλοι του θα έχουν το πρόβλημα. Απλή πολιτική άλγεβρα.»