Στο Λονδίνο βρέθηκε σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συγκεκριμένα, στο Court 3 του Wimbledon. Όχι ως ηγέτης της χώρας, αλλά ως πεθερός, αφού στο συγκεκριμένο γήπεδο διεξήχθη η μάχη της Μαρίας Σάκκαρη για τον 3ο γύρο του τουρνουά.

Στο πλευρό του, φυσικά, ήταν ο γιος του, Κωνσταντίνος και αρραβωνιαστικός της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, προκειμένου να δώσει κουράγιο στην αγαπημένη του.

Φορώντας ένα απλό t-shirt, καπέλο και γυαλιά ηλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την αναμέτρηση, που έληξε άδοξα για τη Σάκκαρη, αφού ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-1, 6-2) από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε για τρίτη φορά από την Παολίνι σε έξι αναμετρήσεις, μετρώντας και τρεις νίκες.

Λίγες μέρες νωρίτερα το σκηνικό ήταν πιο… ιδανικό, όταν μετά τη νίκη επί της Ραχίμοβα, η Σάκκαρη έτρεξε στην κερκίδα και φίλησε τον αρραβωνιαστικό της μπροστά στους φακούς.

Αυτή τη φορά, ο πεθερός δεν της έφερε τύχη όμως.

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