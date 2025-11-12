Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Την παρουσία της στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έκανε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρακολουθώντας τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανάμεσα στους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Πίσω τους διακρίνονται ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και ο Κρις Μαραφάτσος, στενός φίλος και συνεργάτης της

Χαμογελαστή και σε ιδιαίτερα καλή διάθεση, η Αμερικανίδα διπλωμάτης χαιρέτισε τον κόσμο που την αναγνώρισε στις εξέδρες, ενώ δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί στους επισήμους, πλάι στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

