Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Την παρουσία της στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έκανε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρακολουθώντας τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Χαμογελαστή και σε ιδιαίτερα καλή διάθεση, η Αμερικανίδα διπλωμάτης χαιρέτισε τον κόσμο που την αναγνώρισε στις εξέδρες, ενώ δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί στους επισήμους, πλάι στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.