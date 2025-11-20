17 Νοέμβρη.

Η Επέτειος τού Πολυτεχνείου.

Η Επέτειος τής Θυσίας.

Η Επέτειος τής Δημοκρατίας.

17 Νοέμβρη 1973.

Το Πολυτεχνείο ανάγεται από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα σε Έννοια.

Το Πολυτεχνείο ανάγεται σε Ιερό και Όσιο τής Ελλάδος.

Το Πολυτεχνείο είναι τώρα πια ο Ναός τής Δημοκρατίας.

Η Αρχή τού Τέλους για τη Χούντα.

17 Νοέμβρη 2025.

52 χρόνια μετά από εκείνην την Ημέρα,

η Μνήμη βάζει ξανά την ετήσια σφραγίδα της,

το Πολυτεχνείο είναι ο Τόπος τού Προσκυνήματος,

η Υπερηφάνεια, η Κατάνυξη και η Συγκίνηση είναι διάχυτες,

τα Δάκρυα κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους και τρέχουν αυτοβούλως από τα μάτια,

η Σιωπή γίνεται Κραυγή, η Κραυγή γίνεται Σιωπή,

το βαθύψυχο σύνθημα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία»

και το βαθύψυχο τραγούδι «Πότε θα κάμει Ξαστεριά»

εκφέρονται από χείλη τρεμάμενα κι από φωνές στεντόρειες,

παιδιά, ενήλικοι, ηλικιωμένοι καταθέτουν ένα λουλούδι και άπειρο σέβας,

το Τελετουργικό έχει δύο ορόσημα:

η ματωμένη Ελληνική Σημαία απλώνεται και -οποία μαγεία- χωράει ολάκερο το Έθνος,

η πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία είναι ο παραδοσιακός επίλογος

που θυμίζει ότι οι απανταχού χουντικοί είναι υποβοηθούμενα υπανθρωπάρια

κι ο κίβδηλος πατριωτισμός τους εξαρτάται πάντοτε από τις «ξένες δυνάμεις».

Φευ· η «Επέτειος τής Δημοκρατίας» μαγαρίζεται από τη Νεοελληνική Επαιτεία,

οι «νοσταλγοί», τα «σταγονίδια», οι φασίστες, οι καθεστωτικοί,

οι βολεμένοι, οι οπορτουνιστές, οι παρτάκηδες, οι καιροσκόποι

αντιμετωπίζουν τη 17η Νοέμβρη ως «αναγκαίο κακό»

και παίρνουν κουράγιο μονολογώντας «Μέρα είναι, θα περάσει…»,

η θεία μελωδία που παράγεται από τις φωνές που ψάλλουν τον Ύμνο μας,

τα τραγούδια και τα συνθήματα τού Πολυτεχνίου,

υπονομεύεται από τις παντοιότροπες προπαγάνδες που μετέρχεται το Σύστημα,

οι ιδιοκτήτες τής «Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός» επιτίθενται με βαναυσότητα στην Ιστορία

-αδιαφορώντας συνεπαγωγικώς για τις ρίζες τού συλλόγου-

και προβαίνουν σε μία επιτηδευμένη παραφωνία που ξεσηκώνει λαϊκή κατακραυγή.

Ιδού η κατάπτυστη ανάρτηση που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι στις 17 Νοεμβρίου,

επιδιδόμενοι σε ποταπή σπέκουλα για να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα…



17 Νοέμβρη.

Η Επέτειος τού Πολυτεχνείου.

Η Επέτειος τής Θυσίας.

Η Επέτειος τής Δημοκρατίας.

Η μέρα που βρήκαν την ευκαιρία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι

να στήσουν θλιβερά επικοινωνιακά παιχνιδάκια στις πλάτες τού Ολυμπιακού,

έχοντας ως αφετηρία την πολύπτυχη ιδιοτέλειά τους.

Εδώ δεν πρόκειται απλώς για άστοχη ενέργεια και για ατυχή σύμπτωση,

αλλά για απολύτως συνειδητή -και συνάμα, ασυνείδητη- προπαγάνδα,

καθώς το συγκεκριμένο φωτογραφικό ενσταντανέ

προέρχεται από το ματς με τη Ζαλγκίρις που διεξήχθη στις 12 Νοεμβρίου,

όπου και παραβρέθηκε ως επίσημη προσκεκλημένη η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Ως εκ τούτου, μιλάμε για αναίσχυντη πράξη εκδούλευσης,

όπου η συμπαθής πρέσβειρα των Η.Π.Α. χρησιμοποιήθηκε απροκαλύπτως

από δύο ημεδαπούς επιχειρηματίες που σιελορροούν για δημιουργία εντυπώσεων

και δεν ορρωδούν να σπεκουλάρουν ακόμη και στην πιο ακατάλληλη στιγμή·

τουναντίον, οι κληρονόμοι τής αμφιλεγόμενης πάλαι ποτέ εταιρείας «Χαλυβουργική»,

έκριναν ότι η 17η Νοέμβρη ήταν η «Κατάλληλη Στιγμή».

Ευτυχώς για την Ελλάδα, για τη Δημοκρατία, για την Κοινωνία,

δεν πήγε καλά το σπασμωδικώς καταστρωθέν σχέδιό τους.

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι ήξεραν εξ αρχής τι έκαναν,

εξ ου και είχαν δώσει την εντολή στα έμμισθα ενεργούμενά τους

για φραγή στα σχόλια τής άκαιρης διαδικτυακής ανάρτησης.

Όμως, ακριβώς επειδή -ως (αθλητικοί) παράγοντες-

είναι παντελώς ατάλαντοι και δεν διαθέτουν έστω υποτυπώδες χάρισμα,

δεν είχαν τη διορατικότητα να αντιληφθούν

ότι η Λογοκρισία θα επέφερε έτι περαιτέρω γιγάντωση των αντιδράσεων.

Όπερ και εγένετο…

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι διέπραξαν Ύβρι, διέπραξαν Άγος,

αψηφώντας το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των οπαδών τής ομάδας

έχει δημοκρατικές καταβολές-πεποιθήσεις-ιδέες,

οπότε η Πρόκληση εξελίχθηκε σε ανεπανάληπτο μπούμερανγκ

και σε ανεξίτηλη κηλίδα που θα τούς συνοδεύει μέχρι τη μετάβασή τους στο Επέκεινα.

Δεν δυνάμεθα να γνωρίζουμε (sic),

αν -έναντι τού Πολυτεχνείου- επεκράτησε στη μνήμη τους το γεγονός

ότι η πρόγονη οικογένειά τους ήταν ανάμεσα στις ελάχιστες τής λίστας

που ωφελήθηκαν σκανδαλωδώς στη μετεμφυλιακή περίοδο από το «σχέδιο Μάρσαλ»,

όμως τώρα καλούνται να πληρώσουν το αρμόζον βαρύ αντίτιμο για την ασέβειά τους.

Χιλιάδες τα αρνητικά σχόλια στο Διαδίκτυο,

η προβοκατόρικη δημοσίευση επέφερε κοινωνική συσπείρωση

και έχει παραγάγει ένα αχρωμάτιστο τσουνάμι οργής,

ο πασιδήλως προσανατολισμένος ετεροχρονισμός δεν επιδέχεται ερμηνείες

(ο μόνος αποδεκτός -έως και επιβεβλημένος- ετεροχρονισμός,

θα ήταν αν η φωτογραφία είχε τραβηχτεί στις 17 Νοεμβρίου

και αναβαλλόταν η δημοσίευση για το επόμενο διάστημα).

Πριν δούμε μία εκτενή σταχυολόγηση,

η οποία σημειωτέον περιλαμβάνει αποκλειστικώς επικρίσεις από φιλάθλους τού Ολυμπιακού

ώστε να αποκλεισθεί η οποιαδήποτε επίκληση περί οπαδικής μεροληψίας,

χρήζει αναφοράς ότι -μετά από το κατ’ ευφημισμόν τόλμημά της-

η άτολμη «Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός» διετήρησε ενεργοποιημένη την απαγόρευση σχολίων

και την επαύριο τής αξιοχλεύαστης πράξης της,

με συνέπεια να κάνει ευχητήριες αναρτήσεις

για τούς γενεθλιάζοντες Όμηρο Νετζήπογλου (προχθές) και Κώστα Αντετοκούνμπο (σήμερα)

έχοντας «κλειδωμένα» τα σχόλια,

υπό τον φόβο ότι οι κοχλάζοντες ενιστάμενοι θα έβρισκαν την ευκαιρία

για να εκφράσουν την καταπνιγόμενη αποδοκιμασία τους

(ειρήσθω εν παρόδω,

θα συνιστά υπέρτατη γελοιότητα αν υπήρξε η πανηλίθια σκέψη

ότι αφήνοντας σε ισχύ τη «φραγή» θα δημιουργούταν στους πολίτες η εικασία

μήπως το φλεξάρισμα ήταν σύμπτωση και δεν είχε ως στόχευση την Επέτειο).

Βεβαίως, η απόπειρα φίμωσης στέφθηκε από εκκωφαντική αποτυχία,

αφού η λειτουργία που προσφέρει το «Χ» για δυνατότητα παράθεσης,

οδήγησε σε καταιγισμό αναπαραγωγής τής ανάρτησης και σε δριμύτατες μομφές.

Και τώρα,

πάμε να διαπιστώσουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα

που είναι σύμφυτα με τον Νεοπλουτισμό και με την Υποτέλεια.

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι υπέπεσαν σε ασυγχώρητο ατόπημα

θίγοντας τον αξιακό πυρήνα εκατομμυρίων ανθρώπων,

αυτονοήτως οι κάποιες οξείες διατυπώσεις των εξοργισμένων πολιτών

εκφράζουν αποκλειστικώς τούς ίδιους τούς χρήστες

και παρατίθενται ως τεκμηρίωση τού κλίματος που έχει διαμορφωθεί πια,

όμως -ανεξάρτητα από το ύφος γραφής και τις χρησιμοποιούμενες λέξεις-

οφείλουμε να σταθούμε στο πληγωμένο συναίσθημα που κομίζει τη Νέμεση.

Διαβάστε και ταξιδέψτε στο Μέλλον…





























































































































Επιμύθιο:

Διαχρονικώς, ουδείς γνωρίζει πώς ακριβώς εξελίσσεται και γράφεται η Ιστορία,

όμως η εκτρωματική έμπνευση που είχαν οι ιδιοκτήτες τής «Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός»

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που περιγράφουν τις συνθήκες

«Η σταγόνα που εξεχείλισε το ποτήρι…» και «Η Αρχή τού Τέλους…»,

καθώς αυτή η άκρως διχαστική επιλογή επέφερε τεράστιο ξενέρωμα

και -λόγω τής σοβαρότητας τού συμβάντος- διεγράφη το «Δικαίωμα στη Λήθη».

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι θα βρίσκουν εσαεί μπροστά τους το μνημειώδες ατόπημά τους,

το οποίο θα ανασύρεται ακόμη και δι’ ασήμαντον αφορμήν,

λειτουργώντας ως ατράνταχτο επιβαρυντικό στοιχείο σε κάθε αποτυχία τής ομάδας.

Συμπληρωματική Σημείωση:

Ο κομουνιστής Μπαρτζώκας τι έχει να πει για την ενδοτική ανάρτηση;

Ο πάντοτε λαλίστατος Μπαρτζώκας,

ο (δήθεν) επαναστάτης, ο (δήθεν) αντικομφορμιστής, ο (δήθεν) αντισυμβατικός,

τι έχει να πει στον αποδημήσαντα δημοκράτη πατέρα του,

ο οποίος είχε υποστεί βασανιστήρια και εξορίες για τα ιδανικά του..;

Προφανώς, ο υπάλληλος Μπαρτζώκας σιωπά όταν μιλούν τ’ αφεντικά.

Επίσης,

τι έχουν να πούνε για την ενδοτική και απροκαλύπτως πολιτική ανάρτηση

οι μαφιόζοι-φασίστες που κρύβονται μονίμως πίσω από τη μάσκα τού «No Politica»

και διαφεντεύουν επί χρόνια τούς οργανωμένους οπαδούς τής ομάδας

έχοντας μετατρέψει την πάλαι ποτέ ένδοξη «θύρα 7» σε «θύρα (λ)εφτά»;

Μήπως είναι «απολιτίκ» μόνο κατά το δοκούν τους και κατά το συμφέρον τους;

…

Στις 17 Νοεμβρίου 2025 έπεσαν οριστικώς κι αμετακλήτως οι μάσκες.

Ξευτίλα. Ξετσιπωσιά. Ξεδιαντροπιά.

ΝΤΡΑΠΗΚΕ ΚΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ. ΝΤΡΑΠΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ.

Ο Αθλητάμπουρας