Με πολλούς πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, φρόντιζε να συναναστρέφεται σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, ο υπαρχηγός της «συμμορίας των καζίνο» Βαγγέλης Βουγιουκλάκης. Μάλιστα προκειμένου να προβληθεί ακόμη περισσότερο και να… αναβαθμίσει το status του, ανέβαζε φωτογραφικά στιγμιότυπα από διάφορες εκδηλώσεις, όπου παρευρισκόταν δίπλα σε υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης, διάφορα άλλα κυβερνητικά στελέχη αλλά και πολιτικά πρόσωπα άλλων κομμάτων, ακόμη και με Προέδρους της Δημοκρατίας, όπως επί παραδείγματι, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μια απλή περιήγηση στη σελίδα του στο Instagram, είναι κατατοπιστικότατη, καθώς οι δεκάδες φωτογραφίες που έχει αναρτήσει δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ή διάψευσης.

Ο Ευάγγελος Βουγιουκλάκης, λοιπόν, φωτογραφίστηκε χαμογελαστός με τρεις εμβληματικούς υπουργούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πρώην υπουργό Οικονομικών και απόλυτο αφεντικό στο Μαξίμου, τον Βασίλη Κικίλια, νυν υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και τον λαλίστατο υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μια ακόμη αναρτημένη φωτογραφία τον απεικονίζει χαμογελαστό δίπλα στον πρώην υπουργό Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη.

Yπάρχει όμως και ένα φωτογραφικό του στιγμιότυπο στο Facebook, με τον ίδιο τον… πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου αμφότεροι χαμογελούν.

Βέβαια, μπορεί κατά πάσα πιθανότητα, η φωτογραφία του Βαγγέλη Βουγιουκλάκη με τον πρωθυπουργό, να είναι προϊόν φωτομοντάζ, ή photoshop.

Ακόμη όμως κι αν είναι έτσι, δηλαδή η συγκεκριμένη φωτογραφία η οποία ανέβηκε στο Facebook με ημερομηνία 11 Ιουνίου του 2023, να αποτελεί προϊόν μοντάζ, είναι πραγματικά περίεργο και εγείρονται πολλά ερωτηματικά, για το γεγονός ότι ουδείς από το γραφείο του Πρωθυπουργού ή από τα ανώτατα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. δεν ενημέρωσε το Μαξίμου ότι κάποιος εν δυνάμει απατεώνας, αναρτά φωτογραφικό στιγμιότυπο δικό του, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βάσει της ημερομηνίας της ανάρτησης της εν λόγω φωτογραφίας (11 Ιουνίου 2023) και σύμφωνα πάντα με τα όσα κατέθεσε ο φαρμακοποιός Σπύρος Μαρτίκας, το εν λόγω χρονικό διάστημα, το ελληνικό FBI, έψαχνε την υπόθεση της «συμμορίας των καζίνο». Κατά συνέπεια είναι εξαιρετικά περίεργο το γεγονός ότι δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση από τα στελέχη του Πρωθυπουργικού γραφείου προς τον ίδιο, ούτε παράλληλα από τα ανώτατα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. -που είναι βέβαιο ότι είχαν εντοπίσει τον λογαριασμό του Βαγγέλη Βουγιουκλάκη στο Instagram-, ότι ο εν λόγω απατεώνας αναρτά φωτογραφίες με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο.

Μια απλή περιήγηση άλλωστε στο Instagram του του Βαγγέλη Βουγιουκλάκη, θα ήταν αρκετή για να δει ο οποιοσδήποτε αρμόδιος, τα φωτογραφικά στιγμιότυπα του υπαρχηγού της «συμμορίας των καζίνο», με υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης, διάφορα άλλα κυβερνητικά στελέχη, όπως επίσης και πολιτικά πρόσωπα άλλων κομμάτων, ακόμη και με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.