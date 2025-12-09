Σε τηλεοπτικό σίριαλ εξελίσσεται το εγχείρημα του πολιτικού συμβούλου Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος συμμετέχοντας σε διάφορα πάνελ καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών, διηγείται την εμπειρία του από τη συνεργασία που είχε με τη Μαρία Καρυστιανού και τις προσπάθειες να δημιουργηθεί νέος πολιτικός φορέας. Στην ουσία πρόκειται για ένα πολιτικό lifestyle αμφιλεγόμενης ποιότητας.

Ο γνωστός σύμβουλος στρατηγικής αναφέρθηκε εκ νέου στη γερόντισσα από τη Συρία, αλλά και στην αστρολόγο από τη Θεσσαλονίκη, η οποία λέγεται Αθηνά.

Ο Νίκος Καραχάλιος είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM ότι η εν λόγω γερόντισσα που μιλά αραμαϊκά και την οποία δεν έχει δει κανείς, αποφάσιζε για τα πάντα και την ονομάτισε κατ’ ουσίαν επικεφαλής του «κινήματος του 40%».

«Η γερόντισσα αποφάσιζε τις ημερομηνίες, η γερόντισσα αποφάσιζε αν θα γίνει η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, η γερόντισσα αποφάσιζε προφανώς αν ο Καραχάλιος θα είναι σύμβουλός της», είπε ο επικοινωνιολόγος.

Ο Νίκος Καραχάλιος αναφέρθηκε στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία, συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο μοιάζει όπως είπε με «κρύπτη μοναστηριού», ενώ για την αστρολόγο είπε ότι ζήτησε τους αστρολογικούς χάρτες όλων των συνεργατών για να διαπιστώσει αν είναι μεταξύ τους συμβατοί.

«Τα περί γερόντισσας, νόμιζα ότι αρχικά ήταν ένα τρικ»

«Μόλις άκουσα για την ερημίτισσα που μιλάει αραμαϊκά προσπάθησα να συγκρατηθώ. Αν τα γράψω σε βιβλίο με τίτλο «Από την Καρνεάδου (σ.σ.: οδός στο Κολωνάκι) στη γερόντισσα», η «Ιθάκη» δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το best seller. Αυτός μιλάει για τους τελειωμένους συνεργάτες του, ενώ εγώ θα έχω τις 100 μέρες που συγκλόνισαν τη χώρα, μοναδικές προσωπικότητες και φιγούρες με διεθνές καστ.

Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει δει τη γερόντισσα που ουσιαστικά ηγείται ή που θα ηγείται του κινήματος του 40%. Η γερόντισσα αποφάσιζε τις ημερομηνίες, η γερόντισσα αποφάσιζε αν θα γίνει η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, η γερόντισσα αποφάσιζε προφανώς αν ο Καραχάλιος θα είναι σύμβουλός της. Σας λέω τι μου είπαν. Νόμιζα ότι ήταν ένα τρικ, γιατί γίνονται αυτά στην πολιτική, μου επιβεβαίωσαν όμως τη γερόντισσα και οι άλλοι παρευρισκόμενοι και το έχει πει και σε δημοσιογράφους. Την αποκάλυψη την έκανε ο δημοσιογράφος, το ήξερε», είπε.

«Το γραφείο της Μαρίας Γρατσία έμοιαζε με κρύπτη μοναστηριού»

«Το γραφείο της κ. Γρατσία ήταν σαν κρύπτη μοναστηριού. Είχε εικόνες από το ταβάνι έως το πάτωμα και είχε και τοιχογραφίες. Σαν εκκλησάκι πολυτελείας. Εκεί υπήρχε και κάμερα. Σήκωσα τα χέρια ψηλά και είπα ότι από εδώ και πέρα δεν μπορώ να συνεχίσω. Είπα ή θα φτιάξουμε σέχτα, θα κάνουμε προσευχές ή θα γυρίσουμε στον κόσμο της λογικής», συνέχισε ο Νίκος Καραχάλιος.

«Η αστρολόγος ήθελε να δει αν είναι συμβατοί οι αστρολογικοί μας χάρτες»

«Βρέθηκα με Γρατσία, Καρυστιανού, την αστρολόγο κι άλλους πέντε. Η αστρολόγος ήθελε να μας κάνει τους αστρολογικούς χάρτες όλων μας, για να δει αν είμαστε συμβατοί αστρολογικά. Εγώ τους είπα ότι έχω τρεις ημερομηνίες γενεθλίων και κατέγραψε και τις τρεις. Λέγεται Αθηνά η αστρολόγος», είπε ακόμα ο επικοινωνιολόγος.

«Δεν θέλω να συνεργαστώ με τη Μαρία που μιλάει με γερόντισσες και χαρτορίχτρες»

Ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε και για το αν θα συνεργαζόταν ξανά με τη Μαρία Καρυστιανού:

«Είπα στη Μαρία Καρυστιανού ότι θα προχωρήσω με το “Κύμα” και πως δεν μπορώ να συμμετάσχω σε συσκέψεις με γερόντισσες και χαρτορίχτες. Με τη Μαρία Καρυστιανού που μιλάει με χαρτορίχτρες και αραμαϊκές διαλέκτους, όχι. Με τη Μαρία Καρυστιανού που συμβολίζει τη Μαρία των Τεμπών, ναι. Η Μαρία Καρυστιανού δεν μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική όσο είναι Πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Όσο αρνείται να μάθει τα βασικά της πολιτικής, που είναι αλήθεια … Εγώ λέω αλήθειες και κανείς δεν τις απαντά», είπε.