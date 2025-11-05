Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαιρέτησε έναν προς έναν μαθητές δημοτικού και του γυμνασίου, που περνούσαν τυχαία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Εξαιρετικά ευδιάθετη, προσιτή χαμογελαστή η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, πλησίασε τους μαθητές, τους είπε καλημέρα στα Ελληνικά και μετά χαιρέτησε ένα προς έναν όλους.

Είναι προφανές ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιχειρεί να σπάσει τα καθιερωμένα πρωτόκολλα και να λειτουργήσει, μέσα από το θεσμικό της ρόλο, πιο ανθρώπινα, ξεδιπλώνοντας πτυχές της προσωπικότητάς της.

Ο πρωθυπουργός συνοδεύοντάς την χαιρέτησε και ο ίδιος τους μαθητές, λέγοντάς τους: «Γεια σας παιδιά, βλέπω ότι είστε σε πολύ καλή κατάσταση. Xρειάζεστε κάτι άμεσα για το σχολείο σας;».

Η συνάντησή της με τον πρωθυπουργό έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με την ίδια να επισημαίνει ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα είναι προφανές, ότι αποπνέει μία ιδιαίτερη προσήνεια και ζωντάνια που ξεφεύγει από τα συνήθη πρότυπα.

Με φόντο το ρόλο της χώρας μας ως ενός κομβικής σημασίας ενεργειακού πυλώνα και την προγραμματισμένη απογευματινή συνάντηση του πρωθυπουργού παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Ντάγκ Μπέργκαμ και τον υπουργό Ενέργειας Ενέργειας Κρις Ράιτ, και οι δυο πλευρές έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν.