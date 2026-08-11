Του Πολύβιου Κανέ

Ημέρες παγκόσμιας κρίσης τον Απρίλιο του 2008 και ο Γιώργος Παπανδρέου, γιος του Ανδρέα , σαβουριάζεται με το ποδήλατο του. Ενώ ποδηλατούσε μπλέχτηκε η αλυσίδα και επιχείρησε να την ξεμπλέξει εν κινήσει. Τέλος πάντων.

Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου εμπλέκεται σε νέο ατύχημα με το ποδήλατο του, λίγο πιο σοβαρό αυτή τη φορά και καταλήγει στο ΚΑΤ. Ήταν και πάλι τυχερός.

Το 2026, ένας άλλος γιος πρωθυπουργού και ο ίδιος εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάπου στα Χανιά χάνει την ισορροπία του αφού φάλτσαρε η ρόδα του ποδηλάτου του και σαβουριάζεται με την σειρά του. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, είχε εκδορές, υπεβλήθη σε ακτινογραφία και στη συνέχεια γύρισε σπίτι του.

Περαστικά. Αλλά ρε παιδί μου, υποτίθεται πώς το ποδήλατο δεν είναι δα και πυρηνική φυσική, ούτε χρειάζεται να έχεις σπουδάσει Μοριακή Βιολογία για να γυρίζεις τα πετάλια.

Αν και οι πατεράδες τους φρόντισαν να τους εκπαιδεύσουν σωστά οι γόνοι επέδειξαν προβληματική απορρόφηση πληροφοριών σε ορισμένα ζητήματα. Ελπίζουμε αυτό να συμβαίνει μόνον με τα ποδήλατα γιατί αλλιώς, το αντιλαμβάνεστε ,υπάρχει μείζον πρόβλημα. Μεταξύ μας τώρα και χωρίς κακίες. Προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλους τομείς αλλά θα έχουμε τον χρόνο να τα συζητήσουμε κατά την διάρκεια αυτής της μακράς προεκλογικής περιόδου.