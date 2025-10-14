Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους ηγέτες που έδωσαν το παρών χθες, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ, της Αιγύπτου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στεκόταν εντός πλάνου, σε κοντινή απόσταση από τον Ντόναλντ Τραμπ και η κάμερα απαθανάτιζε τις αντιδράσεις του.

Ιδιαίτερα αμήχανη ήταν η στάση του Έλληνα ηγέτη όταν ο Τραμπ, με το γνωστό χιούμορ του, είπε: «Γνωρίζω πολλούς από εσάς εδώ και πολύ καιρό. Είστε φίλοι μου. Είστε υπέροχοι άνθρωποι. Υπάρχουν μερικοί που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι είναι. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μερικοί που δεν συμπαθώ καθόλου, αλλά δεν θα μάθετε ποτέ ποιοι είναι. Ίσως και να μάθετε, τώρα που το σκέφτομαι».

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετατόπιζε συνεχώς το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο, κοιτούσε τον Αμερικανό λοξά και γενικά, έδειχνε νευρικός.