Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι έλεγε για χρόνια, μεταξύ σοβαρού και αστείου «αν κόψω το τσιγάρο, θα σκοτώσω άνθρωπο». Τελικά, φαίνεται πως τα κατάφερε… αναίμακτα. Το εκμυστηρεύτηκε η ίδια στους ηγέτες της G7 στο περιθώριο της συνόδου.

Η κούραση της Μελόνι ήταν τόσο έκδηλη κατά την έναρξη των πρωινών συναντήσεων, που η ίδια δεν δίστασε να παραδεχτεί στους ομολόγους της την ανάγκη για άμεση «τόνωση». «Ήπια τρεις καφέδες για να ξυπνήσω» τους είπε και ο γερμανός καγκελάριος Μερτς σχολίασε ότι ο καφές πάει παρέα με τσιγάρο. «Όχι το έκοψα» απάντησε η Μελόνι.

Το γεγονός έκανε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν να ρωτήσει «πότε;». «Πάει ένας μήνας περίπου» είπε η Μελόνι που συγκέντρωσε σχόλια θαυμασμού για το… επίτευγμά της.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε το πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας από την σκηνή: