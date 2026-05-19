Του Πολύβιου Κανέ

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, συνταξιοδοτείται με την λήξη του δικαστικού έτους, ήτοι την 30η Ιουνίου 2026.

Στο τέλος της καριέρας του, ο δικαστικός λειτουργός αποφάσισε να γίνει γνωστός στο πανελλήνιο.

Είναι αυτός ο οποίος «έβαλε στο συρτάρι» το αίτημα – εντολή του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου να επανεξεταστεί η υπόθεση των Υποκλοπών. Ο κ. Τζαβέλας, ως τελευταία πράξη της επαγγελματικής του ζωής, έβαλε την υπογραφή του σε μία απόφαση η οποία ενδεχομένως να τον «συνοδεύσει» στην υπόλοιπη εκτός δικαστηρίων δραστηριότητα του.

Είναι αυτός ο οποίος ως Εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει τις εντολές – διατάξεις για νόμιμες επισυνδέσεις.

Συνολικά υπέγραψε 11 τέτοιες διατάξεις, οι οποίες συνέπεσαν χρονικά με την δραστηριότητα εν Ελλάδι του Predator, τουτέστιν του «Θηρευτού», δηλαδή του εισαγόμενου από το Ισραήλ λογισμικού παρακολούθησης. Με λίγα λόγια, ο κ. Τζαβέλας κατέστη μέρος του προβλήματος και όχι της επίλυσής του.

Ο κ. Τζαβέλας εκλήθη να παραστεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήματα που αφορούν τις «Υποκλοπές» .

Την Παρασκευή που μας πέρασε όλα έδειχναν πως θα παραστεί μετά του Διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμίρη. Κάτι άλλαξε μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου, οπότε και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετέβαλε γνώμη.

Νομικά και Πολιτικά η απόφαση του αυτή δεν συνιστά, οριακά όμως, περιφρόνηση των θεσμών. Τυπικά, ωστόσο, διότι ουσιαστικά η άρνηση του να παραστεί στην συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής καταδεικνύει το μείζονος σημασίας πρόβλημά του. Διότι για όσους γνωρίζουν, η πρώτη ερώτηση που θα του υποβαλλόταν, θα ήταν: «Γιατί κύριε Εισαγγελεύ του Αρείου Πάγου δεν αυτοεξαιρεθήκατε;»

Και στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει απάντηση.

Ήταν λοιπόν αυτονόητα αναμενόμενο, πώς ο δικαστικός λειτουργός, ένα περίπου μήνα πριν την συνταξιοδότηση, «θα έστριβε διά της πλαγίας». Για να μην εκτεθεί και κανένας άλλος, βλέπετε.

Πρόσωπα δεν θίγουμε, αλλά το Αθηναϊκό Τρίγωνο των Βερμούδων * βοά.

* Το τρίγωνο μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας, Ζαλοκώστα, Πλατείας Κολωνακίου