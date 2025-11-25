Ο Υπουργός Υγείας σχολιάζει ασταμάτητα και με καυστικό τρόπο το νέο βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη». Τώρα, ο τέως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «τρολάρει» τον Άδωνι Γεωργιάδη κάνοντας μια ανάρτηση στο Instagram. Ο Αλέξης Τσίπρας «ευχαριστεί» με έναν τρόπο τον Άδωνι Γεωργιάδη, παριστάνοντας τον.

Στην ανάρτηση του φαίνεται να υπογράφει βιβλία ο πρώην πρωθυπουργός και ακούγεται να λέει, όταν κάποιος του ζητά να αφιερώσει ένα βιβλίο με υπογραφή του στον υπουργό Υγείας, «στον Άδωνι; Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Τέλος κλείνει με χιούμορ, κρατώντας το βιβλίο του και λέγοντας: «Το λιγουρεύεσαι;».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Αυτή η ατάκα ήταν χαρακτηριστική του Άδωνι Γεωργιάδη από την περίοδο που πουλούσε βίντεο στο διαδίκτυο.

Δείτε και σχετικό βίντεο: