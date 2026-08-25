Του Πολύβιου Κανέ

« Ο Αλλάχ , ο Κύριος όλων των κόσμων έχει ένα σχέδιο». Με αυτά τα λόγια ο Ερντογάν έδειξε με το δάκτυλο τον ουρανό και μετά την γη για να καταλήξει πώς άρχισε η εποχή της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας. Σε ένα παραλήρημα παρανοϊκού Δερβίση της περιόδου των Σελτζούκων, 955 χρόνια από την μάχη του Ματζικέρτ, ο Ρετζέπ από τον Πόντο, αυτός ο Λαζός που έμαθε γράμματα πουλώντας σιμίτια στο γήπεδο της Φενέρ Μπαχτσέ και κατόπιν στα ιερατικά σχολιά, στους μεντρεσέδες, αυτός λοιπόν ανακοίνωσε πώς έχει και αυτός μία ατζέντα. Σαν και αυτή του Αλλάχ υποθέτω.

Ο Ταγίπ επικαλέστηκε την αδελφοσύνη και την ειρήνη. Αυτός που έχωσε στην φυλακή τον πολιτικό του αντίπαλο τον Ιμάμογλου, αυτός που φυλάκισε τον πολιτικό ηγέτη του κόμματος των Κούρδων , τον Ντεμιρτάς, ο οποίος χρόνια τώρα σαπίζει στις φυλακές της Αδριανούπολης. Αυτός που έχει φυλακίσει όλους του δημοσιογράφους που του αντιστάθηκαν. Τους υπόλοιπους τους έχει εξουδετερώσει, εξαγοράσει, εκφοβίσει.

Αυτός που έχει φυλακίσει τους επιχειρηματίες που αρνήθηκαν να παίξουν τα παιγνίδια του δημεύοντας τις περιουσίες τους. Αυτός που πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη και τα παράνομα εκατομμύρια σε κουτιά από παπούτσια στην κατοχή του γιού και του γαμπρού του.

Αυτός λοιπόν ο εκφραστής του σύγχρονου Πολιτικού Ισλάμ όπως ισχυρίζεται , ομιλεί για την εποχή της Μεγάλης Τουρκίας.

Με το βλέμμα στραμμένο στον προπατορικό μύθο του τουρκικού γένους ο Ερντογάν φαντάζεται να ανοίγουν οι Σιδηρές Πύλες και να ξεχύνονται από τον Καύκασο στην κοιλάδα του Ευφράτη οι ορδές των Γκρίζων Λύκων.

Σαν μυστικιστής της Βαθέως Ανατολής, κοιτά μία γυάλινη σφαίρα και πιστεύει, ή νομίζει, ή φαντάζεται ότι συνομιλεί με τον Θεό.

Θεοκρατικό παράσιτο, αυθεντική έκφραση των νέων Ισλαμιστών Ζηλωτών με γραβάτα και σακάκι ,κυβερνά την χώρα του με τον φόβο, το ψέμα και τον τρόμο. Το σύμβολο της τουρκικής κοινωνίας των πολιτών, ο Οσμάν Καβαλά , βρίσκεται εξαφανισμένος στο σκοτάδι του κελιού του γιατί τόλμησε να υπερασπιστεί τους διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη σε εκείνη την εξέγερση στο πάρκο Γκεζί το 2013. Από τότε και σε πείσμα της παγκόσμιας κοινής γνώμης ο Οσμάν Καβαλά συνομιλεί με τις σκιές στην φυλακή του.

Τώρα με τις πλάτες του Ντόναλντ Τράμπ και των άβουλων ευρωπαίων που αποζητούν οικονομικά ανταλλάγματα και δήθεν στρατηγικά στηρίγματα και με την αυτονόητη ανοχή του Πούτιν, ( εδώ ισχύει η γνωστή ρήση από την καθ’ ημάς Ανατολή , «κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι»), ο Ερντογάν ο Λαζός, αισθάνεται ότι έφθασε η ώρα του υλοποιήσει το οθωμανικό του όραμα.

Μόνο που το τέλος του κάθε δικτάτορα είναι κατ’ εικόνα και ομοίωση του τρόπου με τον οποίο επέλεξε να ζήσει . Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.