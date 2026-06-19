Του Πολύβιου Κανέ

Εδώ και καιρό έψαχνε τον δάσκαλο της η κυρία Λατινοπούλου. Με κάθε ευκαιρία ,σε κάθε της κουβέντα πρόσθετε και μία μπηχτή για του «γύφτους». Αλλά όπως πολύ καλά ήξερε και ο μακαρίτης ο Παπάζογλου, ο Ρασούλης, ο Ξυδιάς και τα άλλα τα παιδιά, στην ζωή καραδοκεί η «εκδίκηση της γυφτιάς». Θες από γινάτι, θες επειδή είναι και η Θεία δίκη η οποία διεκδικεί και αυτή τον ρόλο της, θες γιατί η ζωή παίζει περίεργα παιγνίδια.

Ο Παϊτέρης είναι έμπειρος άνθρωπος . Ξέρει και να στέκεται και να απαντά. Η κυρία Λατινοπούλου είναι πεπεισμένη πώς όσο πιο ακραίος και υστερικός είναι ο πολιτικός λόγος που απευθύνεται στο ακροδεξιό – ξενοφοβικό- ρατσιστικό κοινό της τόσο πιο διογκωμένο θα είναι το δημοσκοπικό ποσοστό της. Στην πραγματικότητα τα έχει μπερδέψει η κάποιος την έχει για τα καλά κοροϊδέψει. Το πολιτικό μέλλον της κυρίας Λατινοπούλου δεν εξαρτάται από το ξενοφοβικό κρεσέντο των τοποθετήσεων της αλλά κυρίως θα εξαρτηθεί από το ανεπαρκές βάθος της πολιτικής της σκέψης. Διότι τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις «συντηρούνται» στα επίπεδα που εμφανίζονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας από μία περίεργη συγκυρία. Θα έλεγε κανείς πώς εντός του πολιτικού συστήματος πιθανότατα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την κυρία Λατινοπούλου ως χρήσιμο σωσίβιο της εσχάτης στιγμής.

Είπαμε ο Παϊτέρης είναι ένας έξυπνος και περπατημένος άνθρωπος. Την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα και μάλιστα της άφησε και τα ρέστα για πουρμπουάρ. Το πουρμπουάρ είναι το «Χαλί της μητέρας της».

Η εκδίκηση της γυφτιάς δεν είναι μόνον ένα εξαιρετικό και εμπορικά απολύτως επιτυχημένο άλμπουμ. Είναι και μία έκρηξη σοφίας. Μόνον που η κυρία Λατινοπούλου ούτε τον δίσκο έχει ακούσει, ούτε τους στίχους έχει τραγουδήσει ούτε και την γύφτικη ψυχή έχει ποτέ αφουγκραστεί. Έτσι λόγω άγνοιας και υστερικής εμμονής επιμένει να ανακυκλώνει το σκοτάδι στο οποίο παραπέμπουν οι κραυγές της. Θα την συμβουλεύαμε για μία φορά στην ζωή της να ακούσει το Jelem Jelem.

Είπαμε ο Παϊτέρης είναι έμπειρος άνθρωπος και ξέρει να σφάζει με το βαμβάκι. Απέφυγε τα χειρότερα με την κυρία Λατινοπούλου. Απλά την έσφαξε αναίμακτα.