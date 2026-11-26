Την 26η Νοεμβρίου 2019 εγκαταστάθηκε στην είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πλατεία Κλαυθμώνος το πρώτο «σπιτάκι ανακύκλωσης» των αδελφών Μούργου της «ΤΕΧΑΝ».

Συνέβη την ίδια ημέρα που ο αρμόδιος Υπουργός ανακοίνωνε το πιλοτικό πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Ήταν η αρχή της κομπίνας. Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, δηλαδή ακριβώς πριν από μία επταετία, ημέρα με την ημέρα, επισκέφθηκε το «σπιτάκι» ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσδώσει κύρος στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Υπουργός Εσωτερικών τότε ήταν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Τον διαδέχτηκε αργότερα ο Μάκης ο Βορίδης, νομικός σύμβουλος του Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος έχει συλληφθεί και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση των «πράσινων» «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Στην επίμαχη συνέντευξη Τύπου για το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης συμμετείχαν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και πέντε Δήμαρχοι, καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος Καχριμάνης. Η σχετική φωτογραφία:

Ιδού και το ακριβές σημείο όπου τοποθετήθηκε το πρώτο αμαρτωλό σπιτάκι: