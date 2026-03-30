Ωραία ευθυμήσαμε με το σαρδάμ του Τασούλα, αλλά είναι παρανυχίδα μπροστά στον βίο και την πολιτεία του. Κάποιες συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες:

1. Ως γραμματέας του Ε Αβέρωφ είχε επμεληθεί το βιβλίο του τελευταίου «Αλλαγή Ναι., Πασόκ Όχι». Είχε εκδοθεί το 1981 και μάλλον από τότε του έμεινε αξέχαστη η χρονολογία. Το βιβλίο στρεφόταν κατά του Α. Παπανδρεου που, εκτός των άλλων, είχε προτεινει την αναγνωριση της Εθνικής Αντίστασης. Την καταψήφισε η ΝΔ με αρχηγό τότε τον Αβέρωφ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε διχασμό και ότι αφορούσε δυνάμεις που είχαν στραφεί κατά του αστικού κράτους. Τώρα καμαρωνουν τάχα για τους εκτελεσμένους της Καισαριανής. Ουαί υμίν!

2. Τον Νοέμβριο του 2001, ένας εργολάβος μήνυσε τον κ. Τασούλα, ισχυριζόμενος ότι ως δήμαρχος Κηφισιάς του είχε ζητήσει μίζα αρκετών δεκάδων εκατ. δραχμών, για τον αποχαρακτηρισμό ενός οικοπέδου. Αυτή τουλάχιστον ήταν η κατηγορία. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και η Ελλάδα καταδικάστηκε για “μη δίκαιη δίκη”, καθώς δεν έγινε ποτέ δικαστήριο.

3. Για την εκτέλεση του Μπελογιάννη είχε δηλώσει ότι “δεν ξέρει αν η θανατική καταδίκη ήταν δικαιη ή δίκαιη, πάντως ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο δεν ήταν υπέρ της Δημοκρατίας γιατί ήθελε να επιβάλει κομουνιστική δικτατορία…”

4. Διόρισε παράνομα στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2020, την χρυσαυγίτισσα Ελένη Ζαρούλια, σύζυγο του Μιχαλολιάκου, μολονότι ειχε ήδη παραπεμφθεί για κακουργήματα.

5. Κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στη Βουλή τον Απρίλιο του 2022, προβλήθηκε στην Ολομέλεια βίντεο με δυο Ουκρανούς μαχητές, μέλη του ναζιστικού Τάγματος Αζόφ.

6. Έκλεισε τα μάτια στην καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές, που σχηματίστηκαν με πρωτοβουλία της μειοψηφίας, βάσει της πρόβλεψης που περιλήφθηκε στο Σύνταγμα κατά την τελευταία αναθεώρηση.

7. Τον Σεπτέμβριο του 2023 έκρινε με μαθηματικές αλχημείες ότι οι 16 ψήφοι στις 27 συγκροτούσαν την αναγκαία πλειοψηφία 3/5, για να περάσει η αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ, και χάθηκε η ευκαιρία να ξεσκεπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Χ. Ράμμος. Αλλά “karma is a bich…” όπως λένε κάποιοι.

8. Κρατούσε στο συρτάρι του, ως Πρόεδρος της Βουλής, και δεν έδινε άμεσα ως όφειλε στην Εξεταστική Επιτροπή, τον φάκελο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για τη σύμβαση 717 με την τηλεδιοίκηση στα τρένα, καθώς και τη δικογραφία για τα Τέμπη.

9. Την τελευταία μέρα άσκησης του αξιώματός του, τον Ιανουάριο του 2026, κατηγορείται ότι έκανε διάφορα ρουσφέτια και μοίρασε αρκετές χιλιάδες ευρώπουλα στο νομό Ιωαννίνων, που ήταν η εκλογική του περιφέρεια. Τα σχετικά έγγραφα είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

10. Στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τον Ιούλιο του 2025, ως οικοδεσπότης δεν επέτρεψε την είσοδο σε έναν Παλαιστίνιο πρόσφυγα, τον οποίο συνόδευε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Από την άλλη ο Κωστής Στεφανόπουλος, ίσως ο καλύτερος που υπηρέτησε το ανώτατο αξίωμα:

1. Όταν εξελέγη, σταμάτησε να εισπράττει τη βουλευτική του αποζημίωση, ενώ αρνήθηκε και τα αναδρομικά που είχαν εξασφαλίσει οι βουλευτές.

2. Αντιστάθηκε σθεναρά στον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο όταν πήγε με 3 εκ. υπογραφές και του ζήτησε δημοψήφισμα για τις ταυτότητες.

3. Υπερασπίστηκε δημοσίως τον Οκτώβριο του 2000, τον αλβανικής καταγωγής αριστούχο μαθητή, Οδυσσέα Τσενάι, για να κρατήσει την ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

4. Κατά την επίσκεψη του Κλίντον στην Αθήνα το Νοέμβριο του 1999, στάθηκε απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο σαν ίσος προς ίσο, χωρίς υποκλίσεις και ρεβεράντζες, με μια ιστορική ομιιλία που δίκαια ξεπέρασε τα όρια της διπλωματικής ευγένειας.

5. Πολλές φορές έδιωχνε τη φρουρά του και πήγαινε μόνος του μια βόλτα με το αγαπημένο του ποδήλατο.

6. Φρόντιζε κάθε χρόνο να επιστρέφει μέρος των κονδυλίων που διαθέτει το ελληνικό κράτος για τις ανάγκες της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

7. Αρκετά από τα ταξίδια του στο εξωτερικό ήταν πληρωμένα από συλλόγους της Ομογένειας για να μην επιβαρύνει το Δημόσιο.

8. Είχε ηγηθεί το 2002, της προσπάθειας για τις γερμανικές αποζημιώσεις συνεργαζόμενος με τον Μανώλη Γλέζο.

9. Είχε χαρακτηρίσει τον πόλεμο στο Ιράκ τον Μάιο του 2003, ανόητο και άχρηστο, ενώ τον Οκτώβριο του 1999 είχε επισκεφθεί επίσημα το Ιράν, επιδιώκοντας την άρση παρεξηγήσεων μεταξύ Ιράν και Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθώντας μια στάση ουδετερότητας της Ελλάδας και υπέρ διατήρησης της ειρήνης.

10. Όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα του αναγνώρισαν ότι και στις δυο θητείες του λειτούργησε υπερκομματικά,, απολύτως θεσμικά και τηρώντας το Σύνταγμα και τους Νόμους.

Πηγή: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Facebook