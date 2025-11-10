Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Το Σαββατοκύριακο του… απόλυτου πανικού, έζησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, που έμεινε μόνος στο σπίτι με τα παιδιά του, λόγω της διήμερης απουσίας της συζύγου του. Οι δουλειές του σπιτιού που αναγκάστηκε να κάνει του φάνηκαν… βουνό, καθώς όπως εξήγησε στην αυτοσαρκαστική ανάρτηση του στο Facebook, κατάφερε να ανταποκριθεί μόνο στα… βασικά και…πελάγωσε όταν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τα… μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη, ήτοι το πλυντήριο πιάτων και το πλυντήριο ρούχων. Όσο για την κουζίνα του σπιτιού θύμιζε…βομβαρδισμένο τοπίο, με τα πάντα άπλυτα αραδιασμένα στον πάγκο και το τηγάνι στο πάτωμα!

«Δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ξεκίνημα της ανάρτησής του, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε, τις αγωνιώδεις προσπάθειες του να… ανακαλύψει τη δεύτερη κάλτσα κάθε ζευγαριού, των παιδιών του. «Ρε σεις, δεν κρατιέται εύκολα ένα σπίτι, ειδικά όταν οι σίφουνες της ακαταστασίας το σαρώνουν καθημερινά. Τιμή και δόξα σε εκείνες και εκείνους που το κάνουν τόσα χρόνια. Respect!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Δείτε την άκρως περιγραφική ανάρτησή του στο Facebook

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαστεργίου

«Δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!

Η Σούλα αυτό το ΣΚ λείπει, οπότε για πρώτη φορά στα χρονικά, έμεινα μόνος με τα παιδιά στο σπίτι!

Νταξ, στα βασικά τα πήγα καλά. Να μαζέψω κρεβάτια, να βρω τα πεταμένα ρούχα των αγοριών, ακόμη και το να κάνω το “mission impossible”, να ανακαλύψω τη δεύτερη κάλτσα κάθε ζευγαριού, που μπορούσε να ήταν οπουδήποτε!

Είδαμε και την πρώτη Χριστουγεννιάτικη ταινία της σεζόν!!! Κομπλέ!

Δεν χρειάστηκε να μαγειρέψω γιατί τα ταπεράκια στο ψυγείο έκαναν δουλίτσα, όμως η επιρροή του Master Chef στην Ελληνική οικογένεια ήταν σαφής, όταν χθες το πρωί αντίκρισα αυτή την εικόνα στην κουζίνα (ναι υπάρχει τηγάνι στο πάτωμα!).

Και έτσι μπήκε επιτακτικά το ζήτημα του πλυντηρίου πιάτων.

Σοκ.

Πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα;

Γιατί έχουν τόσα προγράμματα; Γιατί δεν έχουν μόνον ένα κουμπί που θα γράφει “Πλύσιμο” ή ακόμη καλύτερα “Δημήτρη, πάτα εδώ”. Δηλαδή γιατί ο μακαρίτης ο Jobs έβαλε μόνον ένα κουμπί στο iPhone;

Ομολογώ ότι ενώ στο σπίτι μαστορεύω τα πάντα, πλυντήριο πιάτων δεν είχα βάλει ποτέ.

Ένοιωσα άχρηστος! Τελικά η λύση δόθηκε τηλεφωνικά και πλέον μένει η απόλυτη καταξίωση του πλυντηρίου ρούχων, κάτι που ελπίζω να μη χρειαστεί.

Ρε σεις, δεν κρατιέται εύκολα ένα σπίτι, ειδικά όταν οι σίφουνες της ακαταστασίας το σαρώνουν καθημερινά.

Τιμή και δόξα σε εκείνες και εκείνους που το κάνουν τόσα χρόνια. Respect!

(Σούλα, δεν έχει καμία πτήση νωρίτερα, για ψαξ’ το λίγο!!! Δεν μπορεί, θα σου λείψαμε!)».

