Ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας -που τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από την έναρξη των κλειστών διαπραγματεύσεων- κέντρισε το ενδιαφέρον όλων και ο ίδιος ο Ζελένσκι αναφέρθηκε με δηλώσεις του στο περιεχόμενό του και στον τρόπο που αποτυπώνει τις αλλαγές στην κατάληψη εδαφών στα Ουκρανικά εδάφη.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC, Άντονι Ζάρκερ, ο χάρτης τοποθετήθηκε απέναντι από το τραπέζι στο οποίο κάθονταν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι, μόλις ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από το γραφείο.

Φαίνεται πως τόσο επικοινωνιακά όσο και χρηστικά λειτούργησε ως μέτρο πίεσης για τον Ουκρανό πρόεδρο, δείχνοντας παράλληλα σε όλους την ωμή αλήθεια για τα εδάφη που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Στον χάρτη αυτό διακρίνεται το ανατολικό τμήμα της χώρας σε σκούρο ροζ χρώμα που υποδηλώνει τα εδάφη που ελέγχουν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και αποτελούν περίπου το 20% της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του βρετανικού μέσου ενημέρωσης ο χάρτης μπορεί να τοποθετήθηκε εκεί ώστε ο Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι να πει «ναι» στην ανταλλαγή εδαφών ώστε να επέλθει η πολυπόθητη ειρήνη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις εν λόγω περιοχές που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας, σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.