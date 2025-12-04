Ο Max Amini είναι ένας Ιρανο-αμερικανός stand up comedian (κωμικός ηθοποιός), παραγωγός και σκηνοθέτης, ο οποίος πραγματοποιεί παγκόσμιες περιοδείες, παραστάσεις και εμφανίσεις σε πολλές χώρες του κόσμου.

Σε μία από αυτές έτυχε στο κοινό να βρίσκονται και Έλληνες και αυτό που ακολούθησε δεν περιγράφεται, καθώς έγινε αναφορά σε ελληνικά ονόματα και αυτό που κίνησε την περιέργεια στον διάσημο κωμικό ήταν το όνομα Κυριάκος.

«Σε λένε Κυριάκο; Το χειρότερο όνομα στη γλώσσα μου»

«Πώς σε λένε;», ρώτησε έναν θαμώνα ο κωμικός με εκείνον να του απαντά Μάριος και να του λέει «αυτό είναι ιταλικό όνομα». Πάει στον επόμενο και του απαντά Σπύρος, με τον Max Amini να λέει «αυτό είναι ωραίο όνομα, γιατί να μη σε λένε έτσι;», απευθυνόμενος στον Μάριο.

Κάποιοι προκάλεσαν την τύχη τους και το μικρόφωνο πήγε σε κάποιον που λέει «με λένε Κυριάκο», με τον κωμικό έκπληκτο να λέει «Όχι, σε λένε Κυριάκο; Είναι ελληνικό όνομα; Στη δική μου γλώσσα αυτά είναι δύο ονόματα και είναι τα χειρότερα, το ένα δίπλα στο άλλο (το Kyria που σημαίνει πέος και το kos που σημαίνει οπίσθια). Οι θεατές δεν σταμάτησαν να γελούν και άλλοι θεατές να λένε ότι «ο πρωθυπουργός έχει το ίδιο όνομα». «Ναι; Τον λένε έτσι;», λέει με νόημα υπενθυμίζοντας το τι σημαίνει στη γλώσσα του.

«Πώς λένε τα γεννητικά όργανα στη γλώσσα σου;»

Ο διάσημος κωμικός συνέχισε και απευθυνόμενος σε άλλον θεατή της παράστασης ρώτησε «πώς λένε στα ελληνικά τα γεννητικά όργανα;», με τον θεατή να απαντά «πέος» και να του λέει υπάρχουν πολλές λέξεις και το ποια είναι η χειρότερη με τον θεατή να λέει «π….τσος» και μετά να τον ρωτά το αντίθετο και να του λέει «μ…νι».

«Άρα τον πρωθυπουργό, τον λέτε έτσι;»

Ο Max Amini, συνέχισε και κατέληξε στο συμπέρασμα «Άρα τον πρωθυπουργό, τον λέτε έτσι», για να συνεχίσει και να πει «το έπιασες; Έρχεσαι στο Ιράν και λες ποιος είναι ο πρωθυπουργός και λες “π..τσος, μ…νι”, με τους θεατές να ξεκαρδίζονται στα γέλια.

Δείτε το βίντεο