Στον απόηχο των πρόσφατων αποκαλυπτηρίων του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θέλησε να εκφράσει τη γνώμη του για το όνομα του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

«Ευτυχώς που δεν το ονόμασε “ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – Μελιγαλάς”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πλεύρης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να επανέλθει στο προσκήνιο έπειτα από μια τριετία, απευθυνόμενος στους άλλοτε συντρόφους του με τη λογική του: «Σας άφησα τρία χρόνια, πείτε μου τι κάνατε».

Αναφερόμενος στο σκηνικό που διαμορφώνεται στην Κεντροαριστερά, ο Πλεύρης επεσήμανε: «Από τη μία το ΠΑΣΟΚ πίστευε ότι με τη φυγή του Τσίπρα θα καλύψει το κενό, η Αριστερά – αφού έφυγε ο Τσίπρας – κατάφερε να ξεπεράσει και τη διάσπαση του ατόμου, οπότε (ο Τσίπρας) εμφανίζεται και λέει “παιδιά, εάν θέλετε κάποιον, εγώ είμαι”.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας είπε ένα ευχολόγιο με κινηματογραφική παρουσίαση. Δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένες θέσεις. Υπερασπίζεται πλήρως ό,τι υπερασπιζόταν στο παρελθόν, και ακούμε γενικώς και αορίστως για φορολογία πλούτου».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας «βολεύει» πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία, ο Θάνος Πλεύρης απάντησε: «Είναι λίγο αμετροεπές ένας άνθρωπος που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από διάσπαση άλλου κόμματος και ουσιαστικά μέσα στον σπαραγμό της Κεντροαριστεράς – το καλύτερο που έχει πετύχει είναι να είναι 10-15 μονάδες κάτω από τη ΝΔ… Είναι λίγο αμετροεπές να λέει “σας βολεύει ο άλλος και όχι εγώ”».