Η συζήτηση για τα… πτυχία φαίνεται ότι δεν σταματά στην υπόθεση Λαζαρίδη, καθώς ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης ξεκινά, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Στέφανο Κασσελάκη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλο.

«Εσείς έχετε πτυχίο ή όχι;»

Ο Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στο X, αφού πρώτα στρέφει τα βέλη του στον υφυπουργό Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη, αναφερόμενος στη συζήτηση των τελευταίων ημερών για το αν έχει πτυχίο Πανεπιστημίου, μετά αναρωτιέται για το αν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ έχει πτυχίο ή όχι.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» , «ταγκάρει» και τον Μακάριο Λαζαρίδη αλλά καιν τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, περιμένοντας απάντηση.

Δείτε την ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Αριστεία Μητσοτάκη S1E02 Μετά τον «άριστο» @mvlazaridis που παρανόμως προσλήφθηκε δύο φορές στο παρελθόν ως ειδικός επιστήμονας, συνέχεια με τον βουλευτή @MarkopoulosDimi ! Και οι δύο επιβραβεύτηκαν από Μητσοτάκη (υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης και κοινοβoυλευτικός εκπρόσωπος) για το… pic.twitter.com/dPa09avEda — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 17, 2026

«Έχω πτυχίο»

Η απάντηση από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ήλθε λίγη ώρα αργότερα, καθώς μιλώντας στον ANT1, είπε ότι «Επειδή ρωτάει ο καταδικασμένος με 30 μήνες φυλάκιση με αναστολή και 50.000 ευρώ για παράβαση του νόμου για το πόθεν έσχες Στεφανος Κασσελακης αν έχω πτυχίο, του απαντώ : μπορεί ο πατέρας μου να μην είχε τα εκατομμύρια του δικού του και την τόσο μεγάλη φήμη στον Πειραιά όπως ο δικός του, όμως ένα πανεπιστήμιο το έχω βγάλει. Εγώ έχω από δημόσιο πανεπιστήμιο ελληνικό πτυχίο. Ο κ. Κασσελάκης έχει άραγε κόμμα; Ας μας απαντήσει».

Του πτυχίου… το κάγκελο

Η συζήτηση για τα πτυχία, για το ποιος έχει, ποιος δεν έχει, καλά κρατεί, σε μια ζοφερή περίοδο για την παγκόσμια κοινότητα. Στο δε εσωτερικό, η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, μάλλον ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς θα βγει οικονομικά ο μήνας…