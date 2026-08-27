Του Πολύβιου Κανέ

Εδώ και μερικές ημέρες ενεργοποιήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον Τουρισμό με τις υπογραφές του πανταχού παρόντα Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη (το δεύτερο επίθετο το πρόσθεσε εσχάτως). Τα πάντα έχουν την σημασία τους.

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν οι δύο Υπουργοί διαθέτουν παραθαλάσσια «φιλετάκια» ή αν κάποιοι πολιτικοί ή φιλικά προσκείμενοι συγγενείς τους ή επιχειρηματίες κατέχουν παραθαλάσσια γη σε….. στρατηγικά παράκτια σημεία της χώρας.

Αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κτίσει 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Οι κουτόφραγκοι βλέπετε, ως ανόητοι που είναι, έχουν ορίσει το όριο αυτό στα 100 μέτρα από την ακτή.

Ξεσηκώθηκαν φυσικά όλοι όσοι αντιλαμβάνονται πως οι γνωστές σε όλους μας αγαπημένες παραλίες ανά την Επικράτεια, κινδυνεύουν άμεσα. Κάτι σαν το Σαρακήνικο ένα πράμα.

Οι δύο Υπουργοί προφανώς σε συνεννόηση με τον πολιτικό προϊστάμενό τους, τον Πρωθυπουργό, επέβαλαν νέους κανόνες τσιμεντοποίησης των ακτών. Αυτήν την πολιτική υπηρετούν, αυτήν την αισθητική λατρεύουν, αυτές τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έχουν έναντι των πολιτικών «χορηγών» τους. Εμείς τι κάνουμε είναι το ζητούμενο;