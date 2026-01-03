Του Πολύβιου Κανέ

Μία πρώτη εικόνα, απόγευμα του Σαββάτου (3/1) στο Καράκας.

«Οι δρόμοι του είναι άδειοι, ο κόσμος κλεισμένος στα σπίια του, πού και πού περνά κανένα μοναχικό αυτοκίνητο, είμαστε σε κατάσταση σοκ.

Τόσα χρόνια πέρασαν και δεν γινόταν τίποτα, τώρα σχεδόν δεν το πιστεύουμε, αλλά είμαστε και επιφυλακτικοί…»

Αυτά μεταφέρθηκαν στη «Ζούγκλα» από μια Ελληνίδα, η οποία ζει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας εδώ και πολλά χρόνια, η οποία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και μοιράζεται τις φοβίες, τις ανησυχίες και καμιά φορά και την απόγνωση του κόσμου, σε μία χώρα που έφθασε κάποια στιγμή στο σημείο να μην μπορεί να διαθέσει χαρτί τουαλέτας στο σούπερ μάρκετ.

Με το κρέας να είναι εξαιρευτικά δυσεύρετο. Σε μία χώρα, που κάποτε ήταν εξαξωγική δύναμη στο βόειο κρέας.

Η συνομιλίτριά μας από το Καράκας είναι πολύ προσεκτική. Παρά το γεγονός ότι ανήκει εξαρχής στον χώρο της αντιπολίτευσης, δηλαδή στην αντίπερα όχθη από τον Τσάβες, και στη συνέχεια τον Μαδούρο.

«Είμαστε ευτυχείς, αλλά πολύ συγκρατημένοι. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Αλλά η μεγάλη αρχή, το μεγάλο ξεκίνημα έχει αρχίσει».

Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η συνομιλίτρια με την οποία ήρθαμε σε επαφή το Σάββατο, ανήκει στον χώρο της αντιπολίτευσης και εκ των πραγμάτων έχει μάθει να είναι πολύ επιφυλακτική.

Φανταζόμαστε πως τα επόμενα 24ωρα οι γλώσσες ενδεχομένως θα λυθούν, οι σκέψεις θα χαλαρώσουν και τα συναισθήματα θα εκφραστούν…

Καταφέραμε όμως και το ακατόρθωτο. Ήρθαμε σε επαφή με έναν άλλο συνομιλητ,ή που ζει στα σύνορα με την Κολομβία.

Εκεί η εικόνα είναι κάπως διαφορετική. Πανικόβλητος ο κόσμος έτρεξε στα σούπερ μάρκετ, όπου επικρατεί χάος.

Άλλωστε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο φόβος φυλάει τα έρημα…