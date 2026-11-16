Νέα διάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στη νυχτερινή διασκέδαση, λαμβάνει το βίντεο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», το οποίο είχε φωνάξει μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η φωνή του χρησιμοποιήθηκε σε μουσικό remix, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στα social media και πλέον παίζεται σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε διαδικτυακά δημοσιεύοντας δύο βίντεο από καταστήματα διασκέδασης σε δύο διαφορετικές πόλεις, στα οποία το σύνθημα ακούγεται σε χορευτική διασκευή με τους θαμώνες να διασκεδάζουν στους ρυθμούς του. Οι DJs βρίσκονται στα μηχανήματά τους και το πλήθος από κάτω χορεύει, χοροπηδάει και έχει τα χέρια ψηλά διασκεδάζοντας με το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»:

Το πρώτο βίντεο που είχε αναρτήσει ο Υπουργός Υγείας στα social media:

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο X

Αναφερόμενος στην απήχηση του βίντεο αλλά και στην προέλευση του συνθήματος, ο υπουργός Υγείας έγραψε χαρακτηριστικά:

«Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της @dap_ndfk και της @ONNED δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ. Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα «ου» των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά!»