Πέντε νεκροί επαγγελματίες της πυρόσβεσης, πάνω από 111.000 στρέμματα που έγιναν στάχτη σε τέσσερις ημέρες, και εκατοντάδες σπίτια καμένα, είναι ο πρώτος απολογισμός από την πυρκαγιά που άρχισε στην Βοιωτία για να φθάσει στα Μέγαρα, αφού έκαψε τον Κιθαιρώνα και το όρος Πατέρα.

Στην γιγαντιαία πυρκαγιά στην Δυτική Γαλλία που κράτησε 10 ημέρες και κατέκαψε πάνω από 1.150.000 στρέμματα, υπήρξε μόνον ένας καταγεγραμμένος θάνατος πολίτη.

Στην Ελλάδα, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα επιχειρώντας στο πεδίο, με τους λόγους που προκάλεσαν το δυστύχημα να παραμένουν άγνωστοι, 24 ώρες μετά την τραγωδία.

Άγνωστος είναι και ο αριθμός των κατεστραμμένων κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και τυροκομικών μονάδων που έγιναν στάχτη. Δεν υπάρχει ούτε θεωρητική προσέγγιση ο αριθμός των ελαιόδεντρων που έγιναν παρανάλωμα.

Πέρα από τον κατά Βύρωνα Πολύδωρα «Στρατηγό Άνεμο» και τις κατά τον μακαρίτη Γεώργιου Ράλλη «εκτοξευόμενες πύρινες κουκουνάρες», υπάρχει και ένα δια ταύτα. Και το δια ταύτα είναι ανελέητο, όπως ήταν και στην υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι. Υπάρχει πάντα κάποιος, ο οποίος ευθύνεται για όσα συμβαίνουν «on his watch», όπως λένε και οι Εγγλέζοι.

Είναι φανερό πως οι φωτιές του Ιουλίου ξέσπασαν είτε λόγω του ασυντήρητου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, είτε επειδή κάποιοι προέβησαν σε εγκληματικές αστοχίες σε αιολικά πάρκα, είτε διότι κάποιοι «φυτευτοί» στην Κρήτη ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και τους συνέλαβε μόνον ο φακός κάποιου κινητού. Όχι οι φωτιές δεν προκλήθηκαν από καύτρες τσιγάρων ή από αναμμένα κάρβουνα σε ψησταριές. Όλες οι πυρκαγιές ήταν αποτέλεσμα εγκληματικών ενεργειών.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν με σαφήνεια πως, για άλλη μία φορά, κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Είναι προφανές πως εκεί στο αρμόδιο Υπουργείο, το λεγόμενο Πολιτικής Προστασίας, κάποιοι «παίζουν» τους ειδήμονες. Ένας πρώην Αντιπτέραρχος με τουλάχιστον 4000 ώρες πτήσης, καμώνεται τον Υπουργό. Άνθρωπος αναμφισβήτητα εμπειρότατος για να πετάει αεροπλάνα, αλλά μέχρις εκεί. Μετά από τον θάνατο 5 στελεχών της πυρόσβεσης και 111.000 στρέμματα καμένης γης, ούτε που του πέρασε από το μυαλό να θέσει την παραίτησή του στην διάθεση του πολιτικού του προϊσταμένου. Και ας άφηνε έτσι τον πρωθυπουργό να αποφασίσει.

Οι Financial Times σε ένα άρθρο κόλαφο για το μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί το «Επιτελικό Κράτος» του Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημαίνει πως οι φωτιές σε Πάρο και Κρήτη και οι απίστευτες καταστροφές που προκλήθηκαν είναι το αντίτιμο στον υπερτουρισμό ο οποίος έχει υποσκάψει όλο το κοινωνικό οικοδόμημα και έχει υπερβεί τα όρια αντοχών των υποδομών. Πρόκειται για μία ουσιαστική, αλλά και τελευταία προειδοποίηση, πριν την ολική καταστροφή.

Η πυρκαγιά στην Αττικο-Βοιωτία κατέστρεψε τον μοναδικό εναπομείναντα πνεύμονα στον Μητροπολιτικό νομό. Μετά την Πάρνηθα, το εκτεταμένο πευκοδάσος από το Πόρτο Γερμενό και το Αλεποχώρι μέχρι τα έξω από τα Βίλια και τα Μέγαρα. Το πολυσυζητημένο μικρόκλιμα της Αττικής δέχτηκε το τελειωτικό κτύπημα. Οι επιστήμονες είναι σαφείς και απαισιόδοξοι.

Κάποιοι αποφάσισαν προ καιρού πως η Ελλάδα θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο τραπεζοκάθισμα και σε μία κοινωνία σερβιτόρων. Αυτοί που το αποφάσισαν λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν υπολόγισαν την απληστία των ανθρώπων και την ανεπάρκεια των υποδομών και των θεσμών. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν το Μάτι και τώρα οι “Mega Fires» στο Λεκανοπέδιο και στους γειτονικούς νομούς.

Εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Μαξίμου του «Επιτελικού Κράτους» οφείλουν εξηγήσεις. Πολλές εξηγήσεις! Πριν από αυτές όμως οφείλουν και κάτι άλλο: Να αποδείξουν πως διαθέτουν και κάποια τσίπα. Αλλά ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος!