Η 30χρονη Καναδή Αλίσα Νιούμαν έλαμψε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024. Πιο συγκεκριμένα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ με 4,85 μέτρα (αυτή η επίδοση αποτελεί ρεκόρ Καναδά) και μάλιστα πανηγύρισε την επιτυχία της με twerking.

Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/9kCghDQtWw

— Dutch_Investor (@cryptostonk2) August 7, 2024