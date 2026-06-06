Σημαντική κάμψη σημείωσε φέτος η τηλεθέαση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, προσελκύοντας 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός μειωμένος κατά 35 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, η πτώση αυτή οφείλεται στο μποϊκοτάζ πέντε χωρών, οι οποίες αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Παρότι ορισμένα από τα νούμερά μας είναι αναμενόμενα χαμηλότερα, λόγω της απουσίας των πέντε μελών μας που επέλεξαν να μη συμμετάσχουν, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να ανοίξουμε τον δρόμο για την επιστροφή τους το 2027», δήλωσε ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν.

Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία ήταν οι χώρες που επέλεξαν να απέχουν από την 70ή επέτειο του θεσμού. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίες αρνήθηκαν ακόμη και να μεταδώσουν τη διοργάνωση στους τηλεοπτικούς τους δέκτες.

Η αποχή και οι πολιτικές εντάσεις επηρέασαν τη δημοτικότητα του διαγωνισμού και σε άλλες ισχυρές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU). Σε σύγκριση με το 2025, η τηλεθέαση μειώθηκε κατά 3,8 εκατομμύρια στην Πολωνία, 3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία και 3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία.

«Αντίδοτο» η έκρηξη στα social media

Αντίθετα με την παραδοσιακή τηλεόραση, η Eurovision 2026 κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις στον ψηφιακό κόσμο, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο Instagram.

Ο Μάρτιν Γκριν υπογράμμισε αυτή τη στροφή, σημειώνοντας πως είναι φανταστικό να βλέπει κανείς την απήχηση του διαγωνισμού στο νεανικό κοινό παγκοσμίως: «Τα εκατοντάδες εκατομμύρια χρηστών στις ψηφιακές μας πλατφόρμες αναδεικνύουν την εξέλιξη της Eurovision στα 70 χρόνια ιστορίας της. Από ένα απλό τηλεοπτικό πρόγραμμα, έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικά παγκόσμιο, πολυμεσικό και πολιτιστικό φαινόμενο».

Τέλος να θυμίσουμε ότι στο διαγωνιστικό κομμάτι μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της η Βουλγαρία, με το χορευτικό κομμάτι “Bangaranga” της Ντάρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ