Τις τελευταίες μέρες, το TikTok και το Instagram έχουν κατακλυστεί από aesthetic βίντεο με παραλίες και ηλιοβασιλέματα, με μουσικό «χαλί» το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο» των Ghost Sounds.

Η ιστορία ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, όταν η συγκεκριμένη ατάκα έγινε λεζάντα σε άπειρα stories του Αυγούστου στο Instagram.

Το τραγούδι, όμως, που κυκλοφόρησε φέτος έγινε viral στην πλατφόρμα του TikTok. Ο ήχος του χρησιμοποιείται σε εκατοντάδες βίντεο διακοπών, δημιουργώντας μία αίσθηση νοσταλγίας για τα καλοκαίρια μας που περνάνε και φεύγουν.

Το κομμάτι σχολιάζεται από Youtubers πως βασίστηκε σαν ιδέα στο στίχο «Τον Αύγουστο που μου χρωστάς», του εμβληματικού τραγουδιού του Δημήτρη Μητροπάνου, σε μουσική Μάριου Τόκα και στίχους Φίλιππου Γράψα του 1994.

Παρ’όλα αυτά, το viral τραγούδι «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο» από τους Ghost Sounds δεν αποτελεί διασκευή. Πρόκειται για μια νέα, αυτόνομη σύνθεση που αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία παραγωγής της, έχοντας διαφορετική μελωδία και στίχους.

Ας το απολαύσουμε και για τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου…