Πρωτοφανή μέτρα έχουν ληφθεί στο Παρίσι λίγες ώρες μετά τη δολιοφθορά στο δίκτυο των Σιδηροδρόμων, που ταλαιπωρεί 800.000 επιβάτες και λίγες ώρες πριν την επίσημη τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας που θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 26/07 κατά μήκος του Σηκουάνα.

Η πόλη τελεί πλέον υπό αστυνομικό κλοιό ενώ οι Παριζιάνοι και οι επισκέπτες έχουν υποστεί ένα ιδιότυπο “λοκ ντάουν”, μετά το σαμποτάζ στα τρένα υψηλής ταχύτητας που ξεκίνησε τη νύχτα της Πέμπτης 25/07.

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF ανακοίνωσε πως πρόκειται για «μαζική επίθεση εύρους ικανού να προκαλέσει παράλυση» του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, το οποίο «διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό», όπως ενημέρωσε η ίδια στο AFP, μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

«Καμία επίπτωση στην τελετή έναρξης» λέει η δήμαρχος του Παρισιού

Ωστόσο, η δήμαρχος του Παρισιού διαβεβαίωσε ότι το σαμποτάζ στα τρένα δεν θα έχει «καμία επίπτωση στην τελετή» για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής, «γιατί δεν έχει συνέπειες στο δίκτυο μεταφορών» της περιοχής του Παρισιού.

Απόψε, στις 20:30 (ΕΡΤ1) θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024», στην οποία η ελληνική αποστολή θα παρελάσει με σημαιοφόρους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Σε αυτήν την θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 10.000 αθλητές, δεκάδες πολιτικά πρόσωπα με παγκόσμια επιρροή και χιλιάδες καλλιτέχνες, σε μία πολύωρη τελετή (σ.σ.: αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 00:15 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας), που θα καθηλώσει εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Για πρώτη φορά εκτός Σταδίου

Η μεγάλη διαφορά με τις τελετές έναρξης προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων είναι ότι αυτή στο Παρίσι, θα γίνει για πρώτη φορά εκτός σταδίου: συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος μίας διαδρομής 6 χιλιομέτρων στον Σηκουάνα.

Θα ξεκινήσει από τη γέφυρα του Αούστερλιτς και θα ολοκληρωθεί στο Τροκαντερό, στη σκιά του Πύργου του Άιφελ, όπου εκεί θα ανάψει ο Ολυμπιακός βωμός και θα κηρυχθεί η έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων 2024.

Περίπου 100 βάρκες θα μεταφέρουν τα μέλη των 205 Ολυμπιακών ομάδων. Οι βάρκες θα μεταφέρουν τους αθλητές, αλλά θα χρησιμοποιηθούν και στο καλλιτεχνικό κομμάτι της τελετής, που θα προβάλει την ιστορία και τον πολιτισμό του Παρισιού και της Γαλλίας, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Πάνω στις βάρκες θα υπάρχουν κάμερες, που θα δίνουν στους τηλεθεατές την ευκαιρία να βλέπουν από κοντά τους αθλητές.

Οι μεγαλύτερες αποστολές θα έχουν δικές τους βάρκες, ενώ οι μικρότερες ομάδες θα «μοιραστούν» μία από αυτές.

Την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν «από κοντά» περί τις 300.000 χιλιάδες θεατών, όπως εκτιμούν οι διοργανωτές.

Με σημαιοφόρους τους Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη η Ελλάδα στην Τελετή Έναρξης

Πρώτη φυσικά θα παρελάσει η Ελλάδα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να είναι οι σημαιοφόροι της χώρας μας.

Στη συνέχεια οι υπόλοιπες χώρες θα εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά όπως ορίζει το πρωτόκολλο και τελευταία θα εμφανιστεί η Γαλλία ως οικοδέσποινα της διοργάνωσης.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί στον Πύργο του Άιφελ. Εκεί θα αποβιβάζονται οι αθλητές και θα πάνε μέχρι το Τροκαντερό για να ολοκληρωθεί η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Τελετή Έναρξής των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι έχει σχεδιαστεί με μεγάλη μυστικότητα.

Εντούτοις τα τελευταία 24ωρα είναι έντονη η φημολογία ότι η Σελίν Ντιόν και η Lady Gaga θα τραγουδήσουν στην τελετή.

Εξάλλου, αμφότερες έφτασαν στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα.

