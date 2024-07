Το πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό κανάλι Eurosport απομάκρυνε με συνοπτικές διαδικασίες τον σχολιαστή Μπομπ Μπάλαρντ ο οποίος κάλυπτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, έπειτα από σεξιστικό σχόλιο για αθλήτριες.

Καθώς η ομάδα της Αυστραλίας κέρδισε το Σάββατο (27/7) το χρυσό μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4×100 ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο παρουσιαστής Μπομπ Μπάλαρντ είπε: «Λοιπόν, οι γυναίκες μόλις τερμάτισαν. Ξέρετε πώς είναι οι γυναίκες… αράζουν, κάνουν το μακιγιάζ τους» ένα σχόλιο που θεωρήθηκε σεξιστικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το απόσπασμα έγινε γρήγορα viral και ο Μπάλαρντ δεν επέστρεψε στο θάλαμο για την συνέχεια των αγώνων κολύμβησης την Κυριακή.

«Κατά τη διάρκεια της κάλυψης του Eurosport χθες το βράδυ, ο σχολιαστής Μπομπ Μπάλαρντ έκανε ένα ανάρμοστο σχόλιο», ανέφερε το Eurosport σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με τον Independent. «Για το σκοπό αυτό, έχει αφαιρεθεί από το ρόστερ των σχολιαστών μας με άμεση ισχύ».

Day two about to rock and roll in the swimming in Paris – every race live on @discoveryplusUK and the best action on @eurosport with @LizzieSimmonds1 and my ‘good’ self. pic.twitter.com/UUsUACEbIu

— Bob Ballard (@bobballardsport) July 28, 2024