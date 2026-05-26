Έχουμε δει τον τελευταιο διάστημα, αγριογούρουνα να έχουν κατέβει σε πολλές πόλεις της Αττικής, αλλά αυτό στις Ράχες Φθιώτιδας ξεπέρασε κάθε φαντασία. Φαντάσου να έχεις ξυπνήσει νωρίς το πρωί, να πηγαίνεις χαλαρός για τη βουτιά σου ή για περπάτημα δίπλα στο κύμα, και ξαφνικά να βλέπεις ένα αγριογούρουνο να κολυμπάει στο νερό. Αυτό έπαθαν περιπατητές αλλά και κολυμβητές το πρωί της Τρίτης στην παραλία Ραχών!

Όσο κι αν μας φαίνεται περίεργο, αυτά τα ζώα είναι τρομεροί κολυμβητές. Έχουν απίστευτη αντοχή και μπορούν να διανύσουν ολόκληρα χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα, έτσι εξηγούν οι ειδικοί το πώς γέμισε η Εύβοια με τόσα αγριογούρουνα τα τελευταία χρόνια – πέρασαν απλώς κολυμπώντας από την απέναντι στεριά.

Για την ιστορία, ο κολυμβητής δεν έμεινε για πάντα στα βαθιά. Αφού έκανε το workout του, βγήκε λίγο πιο πέρα, στην παραλία της Κουβέλας, για να στεγνώσει και να απολαύσει τον ήλιο του Μαΐου. Αν μη τι άλλο, ξέρει να ζει!