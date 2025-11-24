Ένας άντρας ξέχασε τους νόμους της φυσικής και ήθελε να βιώσει πώς είναι να κάνεις ποδήλατο σε μια κυλιόμενη σκάλα. Δεν θα μπορούσε να είχε καταλήξει διαφορετικά. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: mojevideo

