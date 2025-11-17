Ένας νεαρός είχε την εντύπωση ότι η γάτα του θα έπιανε έναν μεγάλο αρουραίο στην αποστραγγισμένη πισίνα. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Πηγή: koreus

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αρουραίος #γάτα