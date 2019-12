Θεαματική έξοδος: Ιερέας διέσχισε με πατίνι την εκκλησία

Εντυπωσιακή έξοδο έκανε Ιερέας, από τον ιερό ναό που λειτουργούσε.

Ο Ιερέας αφού τέλεσε την λειτουργία, σε εκκλησία της Ιρλανδίας, βγήκε από το ιερό, και διέσχισε με ένα ηλεκτρικό πατίνι τον διάδρομο, ενώ οι πιστοί τον κοιτούσαν χωρίς να πιστεύουν αυτό που βλέπουν.

Ο Ιρλανδός καθολικός ιερέας μάλιστα, είχε έτοιμη την απάντηση για να λύσει τις απορίες:

Είπε στα παιδιά πως το ηλεκτρικό πατίνι ήταν το δώρο του Άγιου Βασίλη και πως ανυπομονούσε να το δοκιμάσει.

This Irish Catholic priest made a memorable exit from Christmas Eve Mass when he went rolling down the aisle on a scooter.



Father Peter O’Connor told the children in attendance that he received the scooter from Santa and wanted to test it out. https://t.co/nvoh6qdw3p pic.twitter.com/8eUKbvJVal