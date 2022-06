Αν οι Red Hot Chili Peppers ήταν από την Ινδία

Αν το διάσημο αμερικανικό ροκ συγκρότημα Red Hot Chili Peppers καταγόταν από την Ινδία. Ένα μουσικό mashup σε σκηνοθεσία του Πορτογάλου κιθαρίστα Andre Antunes με ένα βίντεο από τους Ινδές τραγουδίστριες Nooran Sisters. Τα τραγούδια στο mashup: Throw Away your Television, Right on Time, The Greeting Song, Otherside, Battle Ship.

