Απίθανες φωτογραφίες εν κινήσει

Οι νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας Image Quest 2019 με θέμα τα extreme sports ανακοινώθηκαν στις 20 Νοεμβρίου στο Νότιο Τυρόλο της Ιταλίας.

Στον διαγωνισμό επικράτησε ένας μεγάλος νικητής και ακολούθησαν άλλοι 11 σε διαφορετικές κατηγορίες.

O νικητής που επικράτησε είναι οBen Thouard, από την Γαλλία, δείχνοντας τη δύναμη του surfing με την υποβρύχια φωτογραφία του Ace Buchan τη στιγμή που βγαίνει από το barrel στο Teahupo’o, της Tahiti, στη Γαλλική Πολυνησία.

Το Image Quest 2019 στην πέμπτη έκδοσή του περιλάμβανε δύο νέες κατηγορίες. Την καλύτερη φωτογραφία του Instagram από την SanDisk και την κατηγορία Moving Image, φωτογραφία εν κινήσει, την οποία κέρδισε ο Rupert Walker με το βίντεο Parallel.

Best of Instagram by SanDisk:

