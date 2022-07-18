Αρκούδα αντιλαμβάνεται πόσο τρομακτική είναι

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022, 21:29
Αρκούδα αντιλαμβάνεται πόσο τρομακτική είναι

Μια αρκούδα σπάει έναν καθρέφτη που κρέμεται σε ένα δάσος αφού τρόμαξε βλέποντας την αντανάκλασή της.

Δείτε το βίντεο στο coremag.gr!

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022, 21:29