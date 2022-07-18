Αρκούδα αντιλαμβάνεται πόσο τρομακτική είναι

<p>Μια αρκούδα σπάει έναν καθρέφτη που κρέμεται σε ένα δάσος αφού τρόμαξε βλέποντας την αντανάκλασή της.</p>\r\n\r\n<p><a href="https://www.coremag.gr/index.php/random/7489-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9" target="_blank">Δείτε το βίντεο στο coremag.gr!</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n