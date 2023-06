Drone κατέγραψε φάλαινα να κολυμπά δίπλα στον κωπηλάτη ενός καγιάκ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατάφερε να καταγράψει ένας πιλότος drone στο οποίο απεικονίζεται μια μοναδική συνάντηση που έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν μια φάλαινα ακολούθησε για μερικά λεπτά έναν κοπηλάτη καγιάκ στην παραλία Bondi Beach στην Αυστραλία.

🐋 'That was epic': A humpback whale swam behind and alongside a kayaker in the waters at Bondi Beach in Sydney, Australia. A swimmer was also briefly spotted nearby in the footage shot by drone pilot Jason Iggledon pic.twitter.com/vRSsc9nuvt