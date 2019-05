Στο Λονδίνο δύο γλάροι φλερτάρουν με τον φακό μιας κάμερας ελέγχου κυκλοφορίας! Οι εργαζόμενοι στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας τους έδωσαν και ονόματα: Ο Γκρέιμι και ο Στιβ!

Our cameras usually give us a bird’s eye view of traffic across London, but we’d like to thank our new colleagues Graeme and Steve for helping out at beak times. pic.twitter.com/lsIDhD8nL2