Η γκάφα του DJ κατά τη διάρκεια ενός χορού

Κατά τη διάρκεια ενός χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια μαθήτρια σε αναπηρικό καροτσάκι εκλέγεται βασίλισσα του χορού και πρέπει να χορέψει με τον άνδρα ομόλογό της. Ο DJ βάζει το «Thinking Out Loud» του Ed Sheeran, ένα κλασικό κομμάτι για χορό. Ο dj σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του τους στίχους του τραγουδιού που ξεκινούν: «When your legs don't work like they used to before», που μεταφράζεται στα ελληνικά «Όταν τα πόδια σου δεν λειτουργούν όπως παλιά».

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook, twitter, Instagram και στο Youtube. Επικοινωνήστε μαζί μας στο Viber ή στο messenger και στείλτε μας τα δικά σας video.