Ο νικητής του διαγωνισμού Best Illusion of the Year 2020 ήταν ο επιτυχημένος Ιάπωνας Kokichi Sugihara με το 3D Schröder Stairs. Τελειοποίησε την κλασική 2D ψευδαίσθηση με τις σκάλες σε 3D.

