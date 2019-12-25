Οι random φωτογραφίες της ημέρας 25/12

<p>Μια συλλογή από τυχαίες, αστείες και περίεργες φωτογραφίες από όλο τον κόσμο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και συγκεντρώνουν τα βλέμματα...</p>\r\n\r\n<p><a href="https://www.coremag.gr/index.php/random/5287-%CE%BF%CE%B9-random-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-25-12" target="_blank">Δείτε όλες τις φωτογραφίες στο coremag.gr!</a></p>\r\n\r\n<p><img height="688" src="/image.ashx?fid=2792065" width="550" /></p>\r\n\r\n<p><img height="769" src="/image.ashx?fid=2792064" width="550" /></p>\r\n\r\n<p><a href="https://www.coremag.gr/index.php/random/5287-%CE%BF%CE%B9-random-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-25-12" target="_blank">Δείτε όλες τις φωτογραφίες στο coremag.gr!</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n