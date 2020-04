Οι viral τύποι που χορεύουν με το φέρετρο

Ποιοι είναι οι τύποι με τα μαύρα που χορεύουν κρατώντας στους ώμους τους το φέρετρο ενός νεκρού και έχουν δημιουργηθεί άπειρα memes κατά τη διάρκεια της καραντίνας;

Πρόκειται για τους χορευτές του Aidoo.

H ιδέα ξεκίνησε από τον Benjamin Aidoo από την Γκάνα. Θέλησε να ιδρύσει ένα γραφείο τελετών το οποίο θα διέφερε από τα υπόλοιπα.

Το πέτυχε προθέτοντας στις τελετές χορογραφίες τις οποίες εκτελούν οι νεκροθάφτες ενώ μεταφέρουν τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία.

Ο Aidoo ρωτά τους πελάτες του: «Το θες απλό ή εντυπωσιακό; Ή μήπως θες ειδική χορογραφία;», «Απλά το ζητάς και εμείς θα το κάνουμε», όπως αναφέρει στο παρακάτω βίντεο του bbc.

Εν τω μεταξύ ο ίδιος έχει επενδύσει στο ντύσιμο τους, με συγκεκριμένο κουστούμι και καπέλα που πρέπει να φορούν οι χορευτές.

Έχουν πολλές χορογραφίες, χορεύουν κρατώντας στον ώμο το φέρετρο, κάνουν στροφές, ενίοτε πέφτουν στο έδαφος μάλιστα πετούν και το φέρετρο στον αέρα…

Η τελετή κοστίζει για τον κάθε πελάτη 2.200 κέντις Γκάνας, 387 δολάρια, με την ζήτηση να είναι τόσο μεγάλη που δουλεύουν στο σύνολο γύρω στις 100 γυναίκες και άντρες.

Δείτε και μερικά memes.

