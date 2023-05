Καρχαρίας σώζει τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα

Μια πραγματικά απίστευτη στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο εικονίζεται ένας καρχαρίας μεταφέρει μια τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα στους ανθρώπους σε μια βάρκα για να μπορέσουν να τη σώσουν.

Η θαλάσσια χελώνα είχε περασμένο στο λαιμό της ένα σχοινί, το οποίο και αφαίρεσαν οι δασώστες οι οποίοι στη συνέχεια την περιποιήθηκαν πριν την απελευθερώσουν και πάλι στο φυσικό της περοιβάλλον.

Incredible moment captured on video as a shark takes an injured sea turtle to humans on a boat so they can help save it 🙏🐢pic.twitter.com/V1TgzTzefo